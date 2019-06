Con Acquedotto del Fiora un pomeriggio di sport e solidarietÃ 

Giovedì 13 giugno, a Siena, presso il PalaChigi della Polisportiva Mens Sana 1871, si è tenuto il quadrangolare di calcetto a cinque a scopo benefico "L'acqua ha nuove forme... della solidarietà"

Con Acquedotto del Fiora un pomeriggio di sport e solidarietà. Ieri, giovedì 13 giugno, a Siena, presso il PalaChigi della Polisportiva Mens Sana 1871, si è tenuto il quadrangolare di calcetto a cinque a scopo benefico "L'acqua ha nuove forme... della solidarietà" . A sfidarsi sono state le squadre di associazione Le Bollicine, Arcidiocesi di Siena, Caritas di Grosseto e una rappresentativa di AdF.Nella prima partita la squadra di AdF ha vinto per 6-3 sulla rappresentativa dell'Arcidiocesi di Siena, mentre nella seconda l'associazione Le Bollicine è uscita vincente per 4-2 sulla Caritas Grosseto. Nella finalina per il terzo e quarto posto la sfida tra Arcidiocesi Siena e Caritas Grosseto è finita 6-3; a vincere il quadrangolare la squadra de Le Bollicine, che al termine di una finale molto combattuta si è imposta 8-6 sulla rappresentativa di AdF.Al termine, la cerimonia di premiazione che ha visto Rossana Giannettoni in rappresentanza della Polisportiva Mens Sana 1871, la presidente dell'associazione Le Bollicine Paola Bisconti e Piero Ferrari e Luigi Servillo, rispettivamente amministratore delegato e responsabile risorse umane di AdF, premiare le quattro partecipanti. Ad associazione Le Bollicine, Arcidiocesi di Siena e Caritas di Grosseto è stato consegnato da parte di AdF un contributo a favore delle attività di volontariato in cui sono quotidianamente impegnate."Il sociale e lo sport sono due elementi che AdF porta avanti fin dall'inizio e nel nostro percorso di ritorno sul territorio, avviato alcuni mesi fa, ci è sembrato naturali coniugarli in una stessa iniziativa - commentano Emilio Landi e Piero Ferrari, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Acquedotto del Fiora - AdF è sì il gestore del servizio idrico integrato che nel prossimo futuro realizzerà 250 milioni di investimenti su infrastrutture e reti a vantaggio dei 55 comuni soci, ma non solo: vogliamo essere vicini al territorio e ai suoi abitanti, lavorare per il loro benessere, instaurare un rapporto virtuoso con la collettività, e questo significa anche sostenere quelle realtà che agiscono nel sociale, con la convinzione che ogni piccolo gesto sia di supporto al loro lodevole operato".