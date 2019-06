''Parole&Musica'', omaggio a Manuel De Sica con un recital alla Chigiana

Apre i battenti, con una prima grande serata all’Accademia Musicale Chigiana, la 23ª edizione del Terra di Siena International Film Festival.



In attesa della rassegna cinematografica, che di terrà dal 14 al 16 settembre, con la partecipazione in concorso di lungometraggi, corti e documentari, che si contenderanno il “Sanese d’oro”, il Terra di Siena Film Festival organizza la serie di appuntamenti culturali “Aspettando il festival“.



Il primo appuntamento venerdì 14 giugno alle 21,15 con il recital “Parole&Musica“, omaggio a Manuel De Sica. In scena sul prestigioso palco della Sala dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini, in via di Città, l’attrice Marianella Bargilli offrirà una lettura di brani tratti dal volume di Giorgio Bassani “Il giardino dei Finzi Contini” da cui è stato tratto l’omonimo film, premio Oscar, di Vittorio De Sica, e che fece valere la nomination a Manuel De Sica, per la struggente colonna sonora.



Ad accompagnare l’attrice Marianella Bargilli, il giovane musicista figlio d’arte Rocco Roca Rey. Sullo schermo, per la prima volta, spezzoni inediti del film restaurato dalla Cineteca di Bologna. Attesi numerosi ospiti amici del compositore prematuramente scomparso cinque anni fa. La serata è a ingresso libero, fino ad esaurimento posti.