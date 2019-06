''Festa della Musica'', a Villa Brandi concerto di musica Gospel del Pray For Change Gospel Choir

Villa Brandi, Polo Museale della Toscana, aderisce alla 25ª edizione della Festa della Musica, il grande evento che si celebra il 21 giugno in tutta Europa.Intento dell'iniziativa, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla SIAE e dall’AIPFM (Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica) è realizzare una vera e propria Festa, una giornata da trascorrere tra musica e allegria in un posto insolito per questo tipo di manifestazione.Per celebrare questa occasione, venerdì 21 giugno la sede museale di Villa Brandi, in strada di Busseto 40-42, località Vignano a Siena, ospiterà un concerto Gospel tenuto dal Pray For Change Gospel Choir. Il genere musicale proposto dal coro, diretto da Luigi Genise e Mariafrancesca Capoderosa, è una fusione di tutti gli stili della musica contemporanea, ispirati e riassorbiti dal Gospel: arrangiamenti Funky, Jazz, Soul, Rhythm and Blues, Pop e vari stili di canto e di improvvisazione vocale, con una strumentazione di base più significativa.Pray For Change Gospel ChoirIl Pray For Change Gospel Choir si forma a Siena nel febbraio del 2016, ¬fino ad integrarsi oggi nell’associazione culturale Frequenze artistiche. Il coro, attualmente costituito da 22 elementi divisi in tre sezioni e da una band in quartetto, nasce con lo scopo di aggregare, divertire, emozionare e promuovere un genere musicale che ha origini lontane ma che ormai si sta diffondendo con molta forza in tutta Europa.Sin dalla sua fondazione, il PFC partecipa al più importante evento formativo italiano dedicato al Gospel con la presenza di direttori e pastori che portano la loro esperienza direttamente dall’America. Diretto dal maestro Luigi Genise e Mariafrancesca Capoderosa, il coro ha alle spalle ormai diversi concerti in provincia di Siena e in tutta la regione Toscana; ha partecipato a festival, rassegne, eventi di beneficienza e divertenti flash mob; attualmente è impegnato nella registrazione del secondo CD e in varie collaborazioni con professionisti del panorama musicale italiano.Programmaore 16:00 visita guidata alla sede museale di Villa Brandicon prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili a:pm-tos.villabrandi@beniculturali.itore 17:00 Pray for Change Gospel ChoirConcerto di musica Gospel nel giardino di Villa BrandiDurante l’evento, esposizione di illustrazioni da “L'anno suonato”, Il Mondo delle Figurine.L'iniziativa è a ingresso gratuito.Per informazioni:Tel. 0577.221127Email: pm-tos.villabrandi@beniculturali.itFacebook: Pinacoteca Nazionale di SienaTutti gli eventi musicali proposti a livello nazionale sono consultabili sul sito www.festadellamusica.beniculturali.it