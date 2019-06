''PiÃ¹ che creatura'' lettura dantesca al Tempio di San Biagio

''Più che creatura'' lettura dantesca al Tempio di San Biagio

Venerdì 21 giugno, alle 21.15, il Tempio di San Biagio a Montepulciano ospiterà l’evento "iù che creatura". Il celebre organista e compositore tedesco Johannes Matthias Michel accompagnerà il poeta e dantista Lorenzo Bastida in una lettura commentata di Paradiso XXXIII, ultimo canto della Divina Commedia e vertice riconosciuto della nostra lingua.



A punteggiare e sostenere l'esegesi testuale, il maestro Michel eseguirà sul prezioso organo a canne costruito nel 1781 da Alamanno Contucci brani di Hans Buchner (1483-1538) e di Arnolt Schlick (1455-1525). Per l’occasione, l’organista tedesco omaggerà la Madonna del Buon Viaggio, raffigurata nell'affresco di scuola duccesca custodito presso l'altare maggiore, con un’inedita composizione ispirata alla preghiera Vergine madre, figlia del tuo figlio, rivolta da San Bernardo di Chiaravalle alla Vergine Maria in apertura di Canto.



Chiuderà la serata la lettura integrale del Canto dantesco. Per maggiori informazioni sull’iniziativa, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, è possibile contattare lo 0577 286300 oppure scrivere a eventi@tempiosanbiagio.it