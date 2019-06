Ballo Pubblico a ''Piazze d’Armi e di Città''

Domenica 16 giugno a partire dalle 18.30 alle Fonte delle Fate di Poggibonsi

La danza contemporanea invade gli spazi urbani. A “Piazze d’Armi e di Città’” la rassegna organizzata da Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena, torna Ballo Pubblico il grande evento firmato dalla Compagnia ADARTE con la direzione artistica di Francesca Lettieri.Domenica 16 giugno a partire dalle 18.30 ci attende una staffetta di danza contemporanea di assoluta qualità nella bellissima Fonte delle Fate di Poggibonsi tra cui l’anteprima nazionale di “Exceso de la nada” di Maura Morales. Un crescendo di performance di grande impatto scenografico pronte a regalare emozioni uniche agli spettatori. Si comincia con “Performance site specific per musicista e corpo”. Due musicisti Andrea e Luca Serrapiglio e un danzatore Leonardo Diana dialogano tra di loro e con l’ambiente che li circonda nella creazione di una performance “site specific” concepita in maniera estemporanea in ascolto dello spazio, del tempo e delle forme che coabitano in quel dato momento il luogo stesso. Seguirà “I wandered lonely a cloud” lo spettacolo di Matteo Bittante una produzione DANCEHAUSpiù. Un tenero e intenso omaggio alla natura, luogo idilliaco di evasione, un rifugio dai negozi della vita, un tempo per l’esplorazione del sé. Un paesaggio dell’anima, da difendere e proteggere. Gran finale con l’anteprima nazionale di “Exceso de la nada”, una produzione della Cooperativa Maura Morales realizzata tra Cuba e Germania. “A sei anni ho imparato a ballare, a dieci a usare un Kalashnikov, a 18 ho imparato che la storia del mio paese era una menzogna” scrive la coreografa Maura Morales che nel suo solo, propone uno sguardo che va al di là della superficiale immagine da cartolina della animata isola caraibica, che sembra rida quando in realtà piange, un’isola che tutti vogliono visitare prima che tutto cambi e che i cubani vogliono lasciare perché nulla cambia. “Parlare di Cuba è un compito ambizioso, non ci sono risposte facili e ognuno ha la sua, questa è la mia!” conclude la Morales che sabato 15 giugno dalle 10.30 alle 12.30 nella Sala Grande del Teatro Politeama terrà una masterclass aperta a tutti. Un’occasione unica di formazione da non perdere (Info e iscrizioni: 333\3211254 info@ballopubblico.com www.ballopubblico.com ).“Piazze d'Armi e di Città” è organizzato dal Comune di Poggibonsi con la Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Arci Blue Train Club, Music Pool Associazione culturale Timbre, AdArte, Associazione Culturale Started, ViaMaestra, Fondazione Rocca di Staggia e PAN URANIA SPA come main sponsor. TVedo sponsor tecnico.Per informazioni è possibile contattare la Fondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info o l'ufficio cultura del comune di Poggibonsi – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it.