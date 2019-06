Al Festival delle Ombre gran finale con Riserva-Canini

Sabato 15 giugno alla Rocca di Staggia Senese per “Piazze d’Armi e di Città”

Gran finale al Festival Internazionale delle Ombre nella bellissima Rocca di Staggia Senese con Riserva-Canini, una delle Compagnie più interessanti del panorama italiano. Sabato 15 giugno alle 21.45 andrà in scena con “Il mio compleanno” uno spettacolo denso di piccoli colpi di scena, assolutamente da non perdere. Il mio compleanno è un viaggio. Un intenso dialogo interiore tra mondo onirico e mondo reale. Un giovane trentenne ricostruisce a ritroso gli attimi appena passati, in un crescendo di tensione emotiva, osserva la realtà dall’esterno, come da una bolla che ondeggia nell’aria. Il frastuono assordante del mondo lo stordisce. Vorrebbe essere altrove. Si sente estraneo, solo, in un mondo che non comprende e non comunica con il proprio stato interiore. Parole, suoni, musica, luci, immagini convergono insieme a creare un’esperienza ipnotica, in cui le percezioni di estraniamento e di allucinazione del protagonista diventano specchio in cui riflettersi. Lo spettacolo è un cammino tra il sogno e la coscienza lucida. Penetrare le proprie angosce, accoglierle e comprenderle diventa la sola via per vincerle. Attraverso un profondo viaggio nei meandri delle proprie paure, lo spettacolo indaga i desideri, i tormenti e le fragilità dell’epoca che stiamo vivendo.“Piazze d’Armi e di città” è realizzato da Fondazione Elsa CultureComuni e Comune di Poggibonsi con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Amministrazione Provinciale di Siena e con PanUrania come main sponsor.Ingresso: € 10 - Ingresso per bambini e ragazzi fino a 14 anni: € 3INFO: Associazione Stacciaburatta 3335913530Associazione Amici di Staggia 0577 930363 www.festivalombre.it - info@festivalombre.it