A Siena una festa nella festa con ''Toscana Arcobaleno d'Estate'' e ''La Notte Bianca''

Il 21 giugno ''La Notte Bianca'' evento clou di quattro giorni di musica, svago, enogastronomia e shopping a Siena

Doppio appuntamento con la stagione estiva a Siena che apre le sue danze con “Toscana Arcobaleno d’Estate”, dal 20 al 23 giugno e la “Notte Bianca”, il 21 giugno in occasione della “Festa Europea della Musica”: evento clou, per il quale sono stati tutti invitati ad indossare qualcosa di bianco, di quattro giorni all’insegna di musica, spettacoli itineranti, iniziative culturali, degustazioni enogastronomiche e shopping. Un’occasione per conoscere a 360 gradi il patrimonio culturale, artistico e culinario del nostro territorio che toccherà l’apice proprio venerdì 21 giugno con la “Notte Bianca”. L’evento, realizzato dal Comune, in collaborazione con i CAT di Confcommercio e Confesercenti Siena e con il patrocinio e il contributo della Camera di Commercio Arezzo-Siena, si snoderà tra le vie del centro, dove i negozi resteranno aperti fino alle 3 del mattino, e nel cuore della Fortezza Medicea in concomitanza con l’altro appuntamento estivo: ViviFortezza.Come ha illustrato, oggi, in conferenza stampa, l’assessore al turismo Alberto Tirelli che "nel ringraziare tutti coloro e, in particolar modo gli uffici comunali, che hanno permesso che il progetto si potesse realizzare dando vita a questo appuntamento che si colloca in un calendario più ampio e vario - ha sottolineato - la volontà di presentare Siena come città dinamica, aperta e giovane, luogo di divertimento e svago, per un racconto estivo fatto di eccellenze e momenti di condivisione". Ai ringraziamenti dell’assessore si sono uniti anche quelli di Massimo Guasconi, presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena che ha ricordato quanto "la CCIAA si sia spesa nel supportare e aiutare i commercianti e gli attori di questa ricchissima manifestazione che supera i confini senesi, collocandosi all’interno della più ampia festa “Toscana Arcobaleno d’Estate”".Così come Daniele Pracchia, direttore generale Confcommercio Area Siena che ha ribadito "l’utilità di aver dato organicità all’evento superando le esperienze del passato, facendoci pensare, da adesso, a riunirci, di nuovo, e quanto prima per nuove sinergiche progettualità".E sul concetto di progettualità l’Amministrazione comunale sta già lavorando incessantemente, ne è una dimostrazione il calendario di iniziative di ViviFortezza, che ritroviamo all’interno del programma della 4 giorni con presenze di rilievo come Frankie Hi-nrg mc ricordato stamani dal suo direttore artistico Niccolò Giallombardo "onorato di prendere parte alla lunga Kermesse che sicuramente vedrà Siena piena di gente"."Il senso partecipativo - ha precisato Carmine Diurno, responsabile Cat Confesercenti - e la capacità di organizzarsi in autonomia dei commercianti sono stati elementi fondamentali. Per la notte del 21 saranno circa 300 le attività dedicate di cui oltre 50, le proposte di food e intrattenimento. Una grande autonomia unita ad una grande creatività per questa che diventa la festa del commercio senese per la quale ringrazio tutti gli attori che, a vario titolo, vi partecipano e che hanno reso possibile realizzare".La conferenza è stata chiusa dal "plauso e compiacimento" del Segretario Generale della Camera di Commercio Giuseppe Salvini "per la bellissima iniziativa che ‘cuce’ una serie di eventi su un ventaglio di proposte che spaziano dal gusto alla musica, dalla cultura allo shopping, in grado di arricchire in maniera variegata l’estate senese, e, in parallelo, capaci di incentivare l’attrattività turistica". Un’attrattività che a Siena, come ha evidenziato, nel 2018 ha già registrato, rispetto al 2017, un importante incremento turistico del 3% con oltre un milione e 66mila presenze.L’evento che presentiamo oggi testimonia la positiva convergenza fra istituzioni pubbliche e categorie economiche, con l’obbiettivo di valorizzare le grandi potenzialità di Siena e delle sue eccellenze".Il cartellone di “Una vacanza geniale”, questo il tema di “Toscana Arcobaleno d’estate” 2019 dedicato a Leonardo da Vinci e al 500° anniversario dalla sua morte, prenderà il via giovedì 20 giugno con “Tra follia e genio creativo”: una passeggiata guidata, dalle 18.30 alle 20.30, nella storia di Siena in compagnia delle guide turistiche Federagit Confesercenti Siena. La partenza da via Roma 77 vedrà un aperitivo biologico di benvenuto, mentre l’arrivo sarà nella Valle di Porta Giustizia con possibilità di cena alla carta (a pagamento), gustando prodotti biologici e del territorio, all’Orto de Pecci. Per informazioni e prenotazioni: cell. 334 841 8736 o email a federagitsiena@libero.it; prenotazioni cena: tel. 0577 222201 info@ortodepecci.it. Lo stesso giorno, spostandosi in Fortezza, sarà la volta della musica; dopo un aperitivo alle 19, sul palco alle 22.30, per la rassegna “Blues DiVino”, “The Fullertones”: la band dal sound “old style” oscillante tra le radici del rock’n’roll, del blues e del soul. A seguire il Late night dj-set. Per informazioni: www.vivifortezzasiena.it Ma è venerdì 21 giugno, la data top da segnarsi in agenda con La “Notte Bianca” che vedrà Siena accendersi di emozioni e iniziative in tutta la città. Dalla suggestiva cornice Medicea, cuore della “Festa Europea della Musica”, dove alle 12 fino all’una di notte, ci sarà spazio per la birra con “Siena Summer T-Ales. Storie di birra e mastri birrai senesi”. La prima edizione dell’evento a cura del Comitato del Villaggio della Birra per un ‘tuffo’ nel mondo e nella storia di questa gustosa bevanda che continuerà fino a domenica 23. Da non perdere la guest star della serata: il rapper e cantautore italiano Frankie Hi-nrg mc, che presenterà il suo libro “Faccio la mia cosa” (ore 18 Bastione S. Domenico), e poi si esibirà sul palco dell’anfiteatro in un attesissimo concerto a pagamento (a partire dalle 22) mentre alle 23.45, un dj-set sempre in compagnia di Frankie Hi-Nrg mc con @Alan Griffin Chicago dj set.Ma il 21 giugno sarà anche la “Giornata Internazionale dello Yoga”: ecco perché dalle 19 alle 20.30, sempre in Fortezza, ci sarà una grande festa per gli appassionati di questa disciplina (per informazioni: asanamundi@gmail.com).Spostandosi in centro con gli spettacoli itineranti, al via la maratona musicale, dalle 14 alle 19.30, degli allievi dell’ISSM “R. Franci” e delle Scuole convenzionate, che si terranno all’Istituto. In vicolo del Sasso e via Montanini, dalle 22 alle 24, le note del gruppo Rock Kamikazoo. In piazza Salimbeni, a partire dalle 20, un mix di performance firmate Compagnia Motus, Scuola Ballo MG Siena, Centro danza Francesca Selva, Spazio Libero scuola ballo e dalle 23.30 alle 3 del mattino: Armos dj, Pesco dj e il vocalist Chella Vox.Piazza Tolomei dalle 20 sarà il palco dei 70’s Rock, Diapason Siena e I Scream.Via delle Terme e Piazza Indipendenza vedrà l’esibizione dalle ore 20 di “Farfalle Luminose, Bianche Presenze” della Compagnia Teatrale Accademia Creativa e sullo sfondo affissioni alle pareti di tavole leonardesche illuminate, un omaggio all’uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento.A San Domenico, il concerto alle 20.30 de I Dinosauri e il fascino delle vespe d’epoca esposte dal gruppo Hotwheels Scooter Club Siena.In via della Sapienza e in piazzetta San Domenico un susseguirsi di artisti di strada.Il Teatro dei Rozzi, dalle 20.30 si trasformerà nel luogo dei più giovani (dai quattro ai quindici anni) con danza classica, laboratorio coreografico e popping organizzato dall’Associazione culturale Stranensemble (per informazioni: irenestracciati@gmail.com). All’Accademia dei Fisiocritici, dalle 20 alle 23, apericena con spettacolo di ballo di Swing Mood “Arti e Astri, Spettacoli a Corte” e la possibilità di osservare il cielo con il telescopio.In piazza Matteotti dj set Francesco Ciccio Minucci mentre, in via di Camollia La Mobille Officina del Bello ospiterà l’esibizione del violinista iraniano emergente M.M. Shahin.Il Teatro dei Rinnovati, invece, alle 21 ospiterà il concerto dell’Orchestra Rinaldo Franci (tel. 0577 288904; franci@franci.comune.siena.it)Nella Fonte di Pescaia, dalle 16 alle 24, una merenda offerta a tutti i partecipanti e alle 20 lo spettacolo musicale dell’Associazione La Diana.Con la “Notte Bianca” molte altre occasioni culturali. Il Complesso S. Maria della Scala resterà aperto fino alle 24 con chiusura biglietteria alle ore 23 (ingresso a pagamento). Sempre qui, alle 21, una visita guidata gratuita alla mostra “La musica scolpita. Interpretazione tridimensionale di movimenti barocchi” nella Biblioteca e Fototeca Briganti, con rendez-vous alle 20.45 alla Corte del Pozzo Chigi (info: 0577 286300). Anche la mostra “Effetto Araki” allestita al quarto livello di Palazzo Squarcialupi e inaugurata il 20 giugno sarà aperta fino alle 24.Apertura straordinaria notturna fino alle 24 anche per il Museo Civico (chiusura biglietteria alle 23.15), e dei Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico che resteranno aperti fino alle 24. E ancora “Lux in notte”, dalle 20 alle 24, il panorama di Siena by night dal Facciatone aperto su prenotazione fino a tardi (info: 0577/286300, opasiena@operalaboratori.com).E sempre a proposito di speciali “opening”, anche il Teatro dei Rinnovati aprirà le sue porte con visita guidata alle 18 e alle 23 con possibilità di assistere alle prove del concerto dell’Orchestra sinfonica “Rinaldo Franci” dalle 18.30 alle 19 (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). Lo stesso per Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla dove è prevista una visita guidata e la possibilità di vedere la mostra “Note di lusso: quando lo sfarzo si fa sinfonia” (appuntamento, da prenotare contattando lo 0577 43273 oppure tramite info@guidesiena.it , e ritrovo alle ore 17.50 in piazza Postierla). A seguire nella sede dell’Orchestra a Plettro Senese (via Franciosa, 36) intrattenimento musicale e aperitivo “in terrazza”.Mentre nei giardini della Lizza in scena la tavola con l’International Street Food Festival fino a domenica 23 giugno: cibo di strada e tante specialità da gustare dalle 12 alle 23. Per informazioni tel. 347 5792556.Per permettere a tutti di gustare a pieno la festa in città, parcheggi gratuiti dalle 18 alle 6 del mattino.Sabato 22 giugno, ancora Fortezza, alle 18 con aspettando Live Positive, l’aperitivo con dj set. Un’“entrée” in attesa del dj-set Jolly Mare alle 22.30, e alle 23.45 di Late Night dj-set. Domenica 23 giugno, ancora musica e birra, sempre nella suggestiva cornice Medicea, dove si concluderà la quattro giornate dell’”Arcobaleno d’Estate”, ma non la stagione estiva nella nostra città.Il programma “working in progress” è consultabile su: sienacomunica.it e sui social dell’Amministrazione comunale.Casato Ristorante Wine Bar in collaborazione con Osteria Il Carroccio: Stand Esterni con cocktail & wine tasting Street Food Dj-set. Esibizione di artisti di strada.Gastronomia Morbidi: serata "Gin Gin" con gran buffet e musica dal vivo con la band MK TRIO ( sax- chitarra- voce).Caffè del Buon Governo - Via Montanini: degusta la toscana aperitivo con assaggi di salumi e formaggi del territorio.Bar gli Archi - Via Montanini: primi a nastro aperitivo accompagnato da degustazione di primi piatti.Caffè la Piazzetta - Via Montanini: apericena notte bianca con cocktail e ricco buffet. Intrattenimento musicale con artisti di strada lungo la via.Bar San Paolo – Vicolo S. Paolo: Mescita esterna di birre e food, evento musicale esterno, con karaoke , e dj e come intrattenimento: ruota della fortuna, estrazione di premi gratuiti.Hotel Continental – Banchi di Sopra: Corner dai sentori estivi: da una parte verrà servito pesce fritto, vini bianchi e bollicine, dall’altra l’innovativo e freschissimo p31 green spritz.Bar Nannini Conca d’Oro – Banchi di sopra: Degustazione di dolci tipici senesi e pasticceria fresca artigianale.Ristorante Da Enzo – Via Camollia: 2 mini hamburger di pan brioche fatti da noi a scelta (vegetariano, di manzo , tonno fresco) + 1 birra media artigianale alla spina plb - felsina.Bar Osteria il Bargello – Via di Città: Street Food con vino, panini e taglieri. Specialità della serata: porchetta e prosciutto crudo tagliato a coltello della Macelleria Minucci.Enoteca San Domenico - Via della Sapienza: degustazione di: pecorino e salumi locali; 3/4 vini; cantucci e vin santo.Da Poldo: birra alla spina artigianale con cibo di strada.Ristorante Masgalano e Bar San Domenico: aperitivo e ristorazione.Pasticceria Sinatti: degustazione dolci tipici senesi.Il Capperino Alimentari: alimentari e rosticceria – degustazione prodotti tipici.La Locanda dei Tintori - Via delle Terme: complesso dal vivo, frittura di pesce,salsicce alla brace birre artigianali e porchetta.Pretto - Via delle Terme: porchetta e lampredotto a volontà e buon vino, naturalmente pretto.Dolci Tentazioni - Via delle Terme: promozione speciale sui prodotti.Bottega di Solimano - Via delle Terme: fritto ricco...mi ci ficco...Bar Indipendenza - Via delle Terme: cocktail straordinari per tutta la notte.Rombo & Vas - Via delle Terme: mortadella gigante e schiacciata.Da Renzo Ristorante - Via delle Terme: piatto speciale notte bianca.La Fontana della Frutta - Via delle Terme: degustazione frutta fresca e centrifughe.La Compagnia dei Vinattieri - Via delle Terme: piatto speciale notte bianca.Trattoria Da Trombicche - Via delle Terme: degustazione di prodotti tipici.Trattoria La Tellina - Via delle Terme: degustazione di prodotti tipici.Dolci Tentazioni Siena - Via delle Terme: Dolci speciali per la Notte Bianca.Solimano - Via delle Terme: prodotti tipici.Pucceria - Via delle Terme: degustazioniFormaggeria Capre Mucche e Pehore: i migliori formaggi di Siena.Enotabaccheria Puck e Forgiardita – Via Camollia: degustazione dei prodotti Az. Forgiardita abbinati ad alcuni sigari toscani. L'iniziativa avrà inizio a partire dalle ore 20.Cavallino Bianco - Via di Città: musica con la Streetino Jazz Band e proposta di birre e cocktail a tema “notte bianca” tra cui una birra artigianale Toscana bianca. Gelateria Il Masgalano - Via della Sapienza: Gelato a tema Notte Bianca.Il Dragoncello Gastronomia & Prelibatezze - Via della Sapienza:Enoteca San Domenico/CasaToscana - Via del Paradiso: degustazioni Notte Bianca.Ristorante Civico 6 - Via dei Rossi: Aperitivo e Cocktails.Bar Nannini Conca d'Oro - Via Banchi di Sopra: Degustazioni a tema Notte Bianca.Bar Bottega del Caffè - Banchi di Sotto: Assaggi e degustazioni.Ristorante Il Cavallino Bianco - Via di Città: Piatti della tradizione.Caffè del Buon Governo - Via Montanini: degustazioneCaffè La Piazzetta - Via Montanini: degustazioneBar Gli Archi - Via Montanini: degustazioneCafè Noir - Via Montanini: degustazione