Valdichiana Outlet Village: un’estate con Le Vibrazioni, Arisa e Giovanni Allevi

Tre grandi appuntamenti: SummerFest con “Le Vibrazioni” il 29 giugno, poi Arisa il 20 luglio e la “Village Night” con Giovanni Allevi il 7 settembre



Si annuncia densa come non mai di eventi, l’estate del Valdichiana Outlet Village, che, fedele ad una consolidata tradizione, propone, nell’elegante e rinnovata Piazza Maggiore, appuntamenti live con i migliori artisti italiani del momento: concerti sempre ad ingresso libero, con punti vendita aperti fino alle 23:30 per gli amanti dello shopping.



Ad anticipare gli appuntamenti di questo 2019, è Riccardo Lucchetti, center manager della Land Of Fashion di Foiano della Chiana (Ar): “Il primo evento in calendario è la “SummerFest”: si tratta di una vera e propria festa d’estate che coinvolgerà tutti i centri del nostro gruppo, che proporranno in contemporanea, la sera di sabato 29 giugno, concerti con ben 6 star nazionali ed internazionali: stiamo parlando di artisti del calibro di Irene Grandi, Rebecca Ferguson, Ruggeri e Dolcenera, Luca Carboni. Per quanto riguarda Valdichiana Outlet Village, ospiteremo “Le Vibrazioni” in concerto: una serata che si annuncia davvero speciale, tenuto conto della popolarità di questa formazione, che ha messo a segno tante hit di successo”. Dopo aver festeggiato al Forum di Assago di Milano i 20 anni di carriera, sono appena usciti con il singolo dell’estate, “L’amore mi fa male”, ritmo incalzante, rock e sonorità latine, il mix giusto per conquistare le classifiche. Al Valdichiana Outlet Village proporranno il nuovo singolo e tutti i loro più grandi successi, insieme ai brani dell’ultimo album “V”.



Immancabile, a luglio, l’evento che celebra il compleanno della Land Of Fashion di Foiano della Chiana: “Sabato 20 avremo un ritorno graditissimo, quello di Arisa, artista che ha calcato il nostro palco in altre occasioni”. Stavolta un concerto tutto suo, per una delle tappe ufficiali del tour “Una nuova Rosalba in città” che si annuncia ovunque sold out: “Vero, sono infatti ormai tante le canzoni di grande successo che può vantare questa artista, apprezzata da un pubblico trasversale e di ogni età”.



Non finisce qui: il calendario delle iniziative estive del Valdichiana Outlet Village, a settembre ripropone la Village Night, giunta alla quarta edizione: “Si tratta – spiega Lucchetti – dell’appuntamento sicuramente più trendy, con un forte legame col territorio e le sue produzioni di eccellenza. Sabato 7 settembre accompagneremo le degustazioni dei migliori vini provenienti da Montepulciano, Cortona, Montalcino, dal Chianti e da altre zone d’Italia che possono vantare produzioni di qualità, con la musica di gran classe di Giovanni Allevi, straordinario pianista famoso in tutto il mondo. Serata che consiglio a tutti coloro che vogliono trascorrere momenti di livello, sia dal punto di vista enogastronomico, che sonoro”.



Grande musica, ma non solo: l’estate del Valdichiana Outlet Village sarà costellata di avvenimenti, visto che il team di Direzione, Lucchetti in testa, sta predisponendo altre sorprese, “delle quali – conclude il Direttore – a breve daremo conferma ufficiale. Intanto invito tutti al primo appuntamento, sabato 29 giugno dalle ore 21, con Francesco Sarcina e “Le Vibrazioni”: ingresso libero, musica, shopping e divertimento”.