Musica e street art con Dots e i Musica da Ripostiglio a Poggibonsi

Giovedì 27 giugno presso il sottopasso di largo Gramsci

La street art ancora una volta, protagonista a “Piazze d’Armi e di Città’”, la rassegna organizzata da Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena.Per il quinto anno consecutivo, il Circolo Arci Blue Train Club presenta Dots, un progetto di rivalutazione del territorio attraverso la musica e la street art. Questa volta sarà il sottopasso di largo Gramsci nel corso della Notte Bianca a trasformarsi in un fondale marino, grazie a SUB_2.0 installazione di musica e luci a cura di Andrea Gozzi (sound design) e Fabrizio Del Naia (light design).Giovedì 27 giugno a partire dalle 17.30 sotto gli occhi del pubblico presente, prenderà forma l’installazione, a seguire dalle 21.00 invece spazio alla musica con il concerto ad ingresso libero, dei “Musica da Ripostiglio”, una realtà musicale di Grosseto che nasce dal ventennale sodalizio artistico di Luca Pirozzi e del chitarrista Luca Giacomelli a cui si sono aggiunti successivamente Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria che nel 2018 con il disco Live in Capalbio 3.0, è stata selezionata per r per i Grammy Awards. I “Musica da ripostiglio” - noti al grande pubblico per la loro esibizione a Tú sí que vales, il talent show di Canale 5, sono reduci da una serie di tournèe teatrali (Servo per Due, Signori in Carrozza, Django, Una Favola di Campania, Teresa la Ladra, ecc) e da innumerevoli collaborazioni con attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, Rocco Papaleo, Mariangela D’Abbraccio, Alessandro Haber, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, i “Musica da Ripostiglio” tornano con un concerto di canzoni originali e di classici italiani e internazionali. Uno spettacolo emozionante e originale, un atto unico in grado di coinvolgere un pubblico di tutte le età.“Piazze d'Armi e di Città” è organizzato dal Comune di Poggibonsi con la Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Arci Blue Train Club, Music Pool Associazione culturale Timbre, AdArte, Associazione Culturale Started, ViaMaestra, Fondazione Rocca di Staggia e PAN URANIA SPA come main sponsor. TVedo sponsor tecnico.