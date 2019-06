''In una notte d’estate'', ecco ''Le Vibrazioni'' al Valdichiana Outlet Village

Sabato 29 giugno alle 21 la SummerFest sarà aperta da Tricarico, a seguire Francesco Sarcina e “Le Vibrazioni”

La SummerFest si arricchisce della presenza del cantautore Tricarico, poi il concerto de Le Vibrazioni, band che ha appena festeggiato i 20 anni di carriera ed è tornata gran protagonista con uno dei brani estivi più gettonati, “L’amore mi fa male”: sabato 29 giugno si apre l’estate di grande musica ed eventi al Valdichiana Outlet Village di Foiano della Chiana (Ar).“È la “SummerFest” del nostro network di outlet – spiega il responsabile marketing della società di gestione Multi, Luca Zaccomer - una grande festa d’estate che coinvolge tutti i centri del nostro gruppo: in contemporanea, la sera di sabato 29 giugno, concerti con ben 6 star nazionali ed internazionali del calibro di Irene Grandi, Rebecca Ferguson, Ruggeri, Dolcenera e Luca Carboni. Per quanto riguarda Valdichiana Outlet Village, ospiteremo “Le Vibrazioni” in concerto, anticipati da una “spalla” d’eccezione che risponde al nome di Tricarico. La serata si annuncia davvero speciale, tenuto conto della popolarità degli artisti, che vantano tante hit di successo”. Come non ricordare infatti “Dedicato a te”, “In una notte d’estate”, o “Vieni da me”, solo alcuni dei titoli di grande successo de “Le Vibrazioni”, insieme alla recentissima “L’amore mi fa male”, pezzo forte dell’estate musicale italiana e contenuto nel nuovo album “V”. Nel caso di Tricarico, “Io sono Francesco” e “Vita tranquilla”, hanno raggiunto i vertici delle classifiche e del gradimento. All’agenzia FMedia di Salvo Ferrara, il compito di coordinare artisticamente l’appuntamento ad ingresso libero, che si terrà nell’elegante e rinnovata Piazza Maggiore della Land of Fashion di Foiano.“Il concerto de Le Vibrazioni, anticipati da Tricarico, è solo l’inizio di un’estate densa di appuntamenti – continua Zaccomer – con protagonisti assoluti della scena musicale italiana: sabato 20 luglio ospiteremo Arisa e sabato 7 settembre il pianista di fama mondiale Giovanni Allevi, che accompagnerà con le sue note la Village Night. Tra tutte, questa sarà la serata più glam, che celebra le eccellenze enogastronomiche e il saper vivere toscano, a rimarcare il nostro forte legame col territorio”.“Il nostro calendario di appuntamenti estivi è particolarmente ricco e va ad intercettare i gusti di un pubblico eterogeneo e trasversale - conclude Zaccomer - alla ricerca di momenti di relax, divertimento e shopping di qualità a prezzi sempre convenienti”. “A tal proposito – gli fa eco il center manager Riccardo Lucchetti - tengo a ricordare che tutti gli eventi sono ad ingresso libero e nell’occasione i nostri punti vendita grandi firme resteranno aperti fino alle 23:30”.