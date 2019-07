Al via a Chiusi il Lars Rock Fest 2019

Al via l'ottava edizione del Lars Rock Fest, festival ad ingresso gratuito organizzato dall'associazione culturale GEC Gruppo Effetti Collaterali e dedicato alle sonorità inidie-alternative internazionali ed italiane, dal 5 al 7 luglio presso i giardini pubblici di Chiusi Scalo.Il festival è stato presentato questa mattina, lunedì 1 luglio, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sala Aurora al Palazzo del Governo, sede della Provincia di Siena.La serata di apertura venerdì 5 luglio vedrà, oltre al concerto dei canadesi METZ, considerati come una delle migliori formazioni in circolazione quando si parla di alternative rock e punk-hardcore con tre album per la mitica SUB POP di Seattle, i live del progetto post-hc romano LAGS e quello dei KINT da Modena, il super gruppo punk-noise-posthardcore con membri di Death Of Anna Karina e RedlineSeason.Protagonisti della seconda serata del Lars Rock Fest 2019 saranno i CLOUD NOTHINGS da Cleveland (USA), in arrivo in Italia per presentare l'ultimo lalbum che ha confermato il quartetto come una delle band rock and roll più interessanti e significative dell’ultima decade, insieme ai calabresi MCKENZIE, artefici di un'originale miscela italo-core e il dream pop/shoegaze psichedelico degli HUMAN COLONIES da Bologna.A rendere memorabile la serata finale domenica 7 luglio ci penseranno gli australiani WOLFMOHTER, la band capitanata da Andrew Stockdale che sulle orme di formazioni storiche come Led Zeppelin, AC/DC ed Aerosmith è riuscita nel tempo ad ottenere un ampio seguito mondiale. Con loro sul palco il trio stoner-rock romano BLACK RAINBOWS, con sei album all'attivo, svariati EP ed innumerevoli concerti sia in Italia che all'estero, e il collettivo audio-visual di Perugia BECOMING X.A completare il programma musicale ci penserà il CAMPFIRE STAGE che ogni sera proporrà un after show intorno ad un falò. I gruppi che si esibiranno in questa cornice intima e suggestiva saranno Augustine (venerdì), One Glass Eye (sabato) e Dead Poets Society (domenica).Come di consueto il programma de Lars Rock Fest proporrà una serie di spazi ed eventi culturali nell'area del festival.OPEN BOOK. Con il Lars Rock Fest torna Open Book: un'occasione imperdibile per toccare con mano pubblicazioni di grande qualità e avvicinarsi al mondo visionario, libero e creativo dell'editoria indipendente.Per tre giorni, Open Book offrirà un'immersione rigenerante nella resistenza culturale, a difesa della bibliodiversità e della pluralità di pensiero.Inoltre quest'anno, Open Book accoglierà anche lo spazio riviste con la preziosa collaborazione di Firenze RiVista e la partecipazione di Edicola 518.Anche quest'anno il consueto spazio STREET MARKET permetterà al pubblico del festival di acquistare vinili, CD, fumetti, libri, abbigliamento e prodotti di artigianato, mentre quello dedicato alla ristorazione FOOD&DRINKS offrirà un ristorante, un'area street food ed una dedicata a birre e cocktail .Completa il programma lo spazio ART&FUN con live drawing e laboratori artistici per adulti, ragazzi e bambini.Per tutti coloro che verranno in treno o per chi pernotterà al campeggio sul lago di Chiusi oppure nel centro storico, sarà operativo il servizio LARS ROCK SHUTTLE, navetta gratuita a chiamata.Tutti i giorni17.00 - apertura street market, mercatino del disco, fiera dell'editoria indipendente Open Book17.30 - apertura birreria e cocktail bar19.30 - apertura ristorante e pub19.30 - "9 studenti per 9 manifesti". Gli studenti del III corso dell'Istituto Italiano di Design di Perugia espongono i loro elaborati progettati come esercitazione durante il corso di metodologie progettuali e le sperimentazioni di serigrafia fatte nel workshop con Mynameisbri. A cura di Daniele Pampanelli e IID20.00 - dj-(sun)set20.00 - live painting drawing con Biblioteca delle Nuvole e collettivo Becoming X21:30 - inizio concerti Main StageVenerdi 05.0718.00/19.00 - laboratorio per bambini con Chiara Dionigi (Collettivo Becoming X)18.30/19.30 - Presentazione della graphic novel "4 vecchi di merda", Coconino Press 2018, di Marco Taddei e Simone Angelini.Fumetto horror ironico: quattro punk all'ospizio in un futuro vecchio, una distopia contraddistinta dal classico humor nero e dal nichilismo che ha reso famosa la coppia. In collaborazione con TINALS che presenta "Sui Generis: this Is Not Punk".Con Andrea Provinciali, Marco Taddei e Simone Angelini.Sabato 06.0717.00 - Open Book ospita riviste internazionali e italiane in collaborazione con il festival fiorentino "Firenze Rivista" e con la partecipazione di Edicola 51818.00/19.00 - "Go green! Restiamo al verde!", letture e laboratorio per bambini per esplorare insieme il colore più ecologico dell'anno. A cura di La Sedia Blu - Firenze. Età 6-10 anni.18.00/19.00 – Yoga con Eleonora. Una lezione di hatha vinyasa yoga per riequilibrare corpo, mente e respiro. A cura di Eleonora Ansano.Domenica 07.0717.30/18.30 - "D'AMAndo", laboratorio per bambini. Costruiamo una dama con materiali di recupero e giochiamo insieme. A cura di Comitato Soci Coop di Chiusi e Legambiente. Età 6-10 anni.18.30/19.30 - "Badabum che bum", letture e musica. A cura di Biblioteca di Chiusi. Età 0-6 anni.19.00/20.00 - Presentazione del libro "Rock Lit", Jimenez edizioni 2018, di Liborio Conca.«Sherwood Anderson, John Cheever e Flannery O’Connor hanno cambiato la mia musica» Bruce Springsteen. A cosa serve la letteratura per chi fa rock? Liborio Conca risponde alla domanda in un viaggio tra la musica e la letteratura.Con Liborio conca e Stefano Solventi.