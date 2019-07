''È un momento difficile, tesoro'', Nada in concerto a Chianciano Terme

Venerdì 5 luglio nello splendido scenario del centro storico di Chianciano Terme, arriva Nada in tour con il suo nuovo album di inediti: ‘È un momento difficile, tesoro’

All'interno del ricco programma della rassegna di eventi estivi “Chianciano Terme da Vivere” arriva una delle più grandi protagoniste della musica italiana: venerdì 5 luglio alle 21:30 nel centro storico di Chianciano Terme, la cantautrice livornese Nada, accompagnata dal chitarrista Andrea Mucciarelli, si esibirà in un concerto straordinario.Nada, riprende quello che era il concerto del “Nada Trio”, un progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel. Dalla loro unione nasce un disco che ottiene innumerevoli apprezzamenti seguiti da molti concerti in Italia e in Europa. Il progetto venne documentato da un Cd dal titolo “Nada Trio” che vince tra gli altri il Premio Tenco ed il premio Musicultura di Recanati e verrà poi distribuito nelle edicole da Olis e successivamente nella distribuzione tradizionale da “Storie di Note”. Dopo anni di concerti Nada, Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti nell’inverno del 2017 tornano in studio e registrano insieme un nuovo album “ Nada Trio: La Posa” distribuito da Warner con la produzione di Fausto Mesolella e Nada. E’ proprio alla fine delle registrazioni che scompare il grande Fausto Mesolella, il 30 marzo 2017.Nel concerto che porta a Chianciano Terme, Nada ripropone buona parte di questi due lavori musicali in cui è accompagnata da Andrea Mucciarelli, talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese. Lo spettacolo comprende brani come “Il porto di Livorno”, la popolare “Ma che freddo fa” grandi successi come “Amore disperato” “Il cuore è uno zingaro” “Ti stringerò” e classici della tradizione popolare come “Maremma” e “Malachianta”, fino alle canzoni di oggi e alla sua ultima fatica cantautoriale “È un momento difficile, tesoro”.Il concerto è a ingresso libero e durante la serata saranno attive tutte le attività commerciali del centro storico che intratterranno il pubblico con aperitivi e degustazioni. Una serata, quindi, all’insegna del cantautorato da potersi godere all’aria aperta nel centro storico di una delle mete termali più rinomate in Italia. L’organizzazione della rassegna è curata dalla Combo Produzioni, per conto dell’Amministrazione comunale di Chianciano Terme, e vede il coinvolgimento di Terme di Chianciano, Centro Commerciale Naturale, Associazione Albergatori Chianciano Terme e Proloco di Chianciano Terme per la creazione di cartellone eventi unico per la stagione estiva.