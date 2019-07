Castelnuovo: serata in musica a FÃ©lsina con il Chianti Festival

Martedì 9 luglio, alle 21.30, esibizione dell’Orchestra Regionale Toscana con l’attrice Annamaria Guerrini

Nuova tappa per il Chianti Festival sul territorio di Castelnuovo Berardenga. Martedì 9 luglio, alle ore 21.30, l’Orchestra Regionale della Toscana si esibirà nella cornice dell’Azienda Fèlsina con Oceano... Nella vita di J.S. Bach, uno spettacolo che coniugherà il teatro con la musica e che vedrà protagonista il Sestetto di Ottoni e Percussioni dell'ORT e l’attrice Annamaria Guerrini nella narrazione di quattordici personaggi uniti dalla ricostruzione del profilo del grande compositore tedesco. L’ingresso è libero.Informazioni. La rassegna Chianti Festival è organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus con i Comuni di Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Castellina in Chianti. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 oppure visitare il sito della Fondazione Toscana Spettacolo, www.toscanaspettacolo.it , dove è disponibile tutto il cartellone del Chianti Festival in programma nei tre Comuni fino al 31 luglio.