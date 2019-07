A Siena la jazz band candidata al Grammy, Sasha’s Bloc

Il 12 luglio nella prestigiosa sede del Teatro dei Rinnovati in Piazza del Campo a Siena, alle ore 21, si esibirà per la prima volta in Italia la jazz band americana candidata ai Grammy Award Sasha’s Bloc.Il concerto è organizzato dalla Quinn Studio Entertaiment in collaborazione con il Comune di Siena per inaugurare la nuova edizione del Terra di Siena International Film Festival.Nel corso della serata evento, Valentina Quinn con Maria Pia Corbelli, fondatrice della manifestazione, e Antonio Flamini, direttore artistico, presenteranno in anteprima il programma della 23ª edizione del Festival del cinema senese.Saliranno poi sul palco i Sasha's Bloc, quattordici musicisti e cantanti di fama mondiale che nella loro carriera hanno performato con artisti quali Frank Sinatra, Ray Charles, Barbara Streisand, Whitney Houston, Celine Dion.Alexander Gershman è il fondatore della band. Nasce a Mosca nel 1961, studia contemporaneamente medicina, come da tradizione familiare e musica classica.Al suo arrivo in America nel 1989 si specializza in chirurgia urologica laparoscopica e robotica, nel contempo la sua passione e il suo talento musicale evolvono e l’ incontro con Frank Sinatra Jr, suo mentore, è fondamentale per entrare nel jet set artistico internazionale.Un geniale dualismo che lo porta ai massimi livelli sia nella carriera chirurgica che in quella musicale. Un poliedrico profilo che esprime la sua creatività componendo ricercata musica jazz apprezzata e richiesta dai più noti jazz club di Los Angeles e non solo.Al terzo disco, candidato ai Grammy Awards Gershman è per la prima volta in Italia con Sua musica, ma è stato già più volte presente con la brillante carriera chirurgica come massimo esperto al mondo di “robotic-assisted surgery”.“Sono onorato essere stato scelto per inaugurare questo ambizioso e unico programma multiculturale – spiega Gershman - la mia musica non ha confini, ma la mia passione nasce dai classici russi come Stravinsky e Rachmaninoff, la mia ispirazione è il jazz americano anni 20 e 30 Fats Waller, Billie Holiday, le mie emozioni sono da sempre legate all’opera italiana come Rigoletto e Tosca”.Prevendita online su www.b-ticket.com/b-ticket/sienateatri/ Biglietteria del Teatro dei Rinnovati, aperta il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 18.