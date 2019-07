A Rapolano Terme l'edizione 2019 di TVSpenta dal Vivo

L'XI edizione dal 18 al 21 luglio presso il Parco dell'Acqua

4 giorni di musica rock, pop e elettronica rigorosamente a ingresso gratuito. E poi letture per bambini, tavole rotonde, giochi, premi, contest, ecosostenibilità, plastic free e molto altro. L’associazione culturale TVSpenta porta anche quest’anno artisti di alto livello a Rapolano Terme.L’undicesima edizione del Festival TVSpenta dal Vivo si svolgerà da giovedì 18 a domenica 21 luglio, 4 serate di musica live a ingresso gratuito, dal tramonto a notte fonda. La cornice è quella ormai consueta del Parco dell’Acqua in via Trieste a Rapolano, un’autentica oasi verde cittadina, che quest’anno ospiterà anche eventi collaterali diversi ogni giorno, dedicati a bambini, adolescenti e adulti. L’evento è realizzato da TvSpenta in collaborazione con il Comune di Rapolano Terme e il patrocinio della Provincia di Siena e della Regione Toscana.Spiccano sul cartellone artisti-simbolo della musica italiana come Marina Rei in duetto con Paolo Benvegnù (giovedì 18) nel loro progetto inedito “Canzoni contro la disattenzione”, e Riccardo Sinigallia (venerdì 19), autore e produttore per Gazzè, Tiromancino, Frankie Hi-Nrg Mc, Coez e molti altri, in tour con il suo nuovo album “Ciao Cuore”. Il Festival riserva la serata di sabato 20 al gruppo rivelazione 2019, I Hate My Village, la band nata da quattro pesi massimi della scena musicale italiana: Alberto Ferrari (Verdena), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Afterhours, Calibro 35) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle).Si alterneranno sui palchi in apertura e chiusura dei concerti principali, artisti che spaziano dall’elettronica al pop, dal cantautorato al progressive, dal rock all’indie. Il giovedì apre le danze la band romana 3chevedonoilrE, vincitrice del rock-contest 2018 di TVSpenta. Ben due band anticipano Sinigallia sul palco del venerdì: Costiera e La Municipàl. I primi sono usciti a novembre scorso con il loro disco d’esordio “Rincorsa”, un disco synth-pop accattivante che porteranno a Rapolano insieme al nuovo singolo “Fuoripista”; La Municipàl, vincitori del contest del Concerto del Primo Maggio a Roma nel 2018 anche loro con un disco appena uscito “Bellissimi difetti” che sta ricevendo apprezzamenti sia da stampa che da pubblico. Un’altra band romana, La Batteria, il cui nuovo disco appena uscito “La Batteria II” unisce prog, funk, hip-hop, classica, elettronica e italo-disco, aprirà invece il sabato con un live poderoso. Ci sarà da ballare, infine, con i Dj e i post serata, insieme a Leopardi (sabato 20), La Giraffe Electronique (domenica 21) nuovo progetto del dj Modrian e i suoi ritmi africani e il progetto musicale di M2 Electric Unit (venerdì 20) di Alípio C. Neto, Marco Masti e Jacopo Rossi con il loro live set sperimentale tra musica elettronica e jazz.TVSpenta dal Vivo 18 - 19 20 -21 luglio 2019. Ingresso liberoInformazione su https://tvspenta.it/dalvivo/ - 349 1843065