Chianti festival, a Gaiole Fabrizio Fusaro e Chiara White

Piazza Ricasoli, mercoledì 10 luglio ore 21.30

Il cartellone del Chianti Festival, mercoledì 10 luglio, nella piazza Ricasoli di Gaiole in Chianti presenta due artisti che si stanno imponendo nel panorama musicale nazionale, selezionati dalla vetrina Glocal Sound –il circuito della giovane musica d'autore indipendente di cui fa parte anche Fondazione Toscana Spettacolo.Fabrizio Fusaro è un giovane cantautore torinese, chitarra e voce in uno spettacolo intimo, con testi curati e una voce lieve per poter accompagnare il pubblico lungo ogni storia raccontata.Chiara White, attraverso testi poetici e evocativi, melodie intense e una costante ricerca vocale, riscrive il suo vissuto, per andare oltre e portare con sé chiunque voglia seguirla.La rassegna Chianti Festival 2019, è progettata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus con i comuni di Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Castellina in Chianti.