A Jazz & Wine in Montalcino il carisma e lâ€™energia della chitarra di Kurt Rosenwinkel

A Jazz & Wine in Montalcino il carisma e l’energia della chitarra di Kurt Rosenwinkel

Giovedì 11 luglio nella Fortezza di Montalcino protagonista il sound del fuoriclasse di Philadelphia



Carisma ed energia per una serata densa di emozioni in musica: domani, giovedì 11 luglio, nella Fortezza di Montalcino arriva il fuoriclasse di Philadelphia Kurt Rosenwinkel.



Un appuntamento da non perdere quello che propone Jazz & Wine, la rassegna che nasce dalla collaborazione tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma ed il Comune di Montalcino.



Rosenwinkel è infatti il chitarrista che ha dominato per oltre un decennio la scena jazzistica newyorkese creando una new thing del jazz che nasce dalle contaminazioni con il rock, l’hip hop e la musica contemporanea. Dotato di una vena compositiva fortemente romantica e di un timbro assolutamente personale di rara bellezza, sul palco di Jazz & Wine in Montalcino Rosenwinkel si presenta in trio, supportato dal talento e dalla classe del batterista Greg Hutchinson e dal bassista salernitano Dario Deidda, sempre accanto a Kurt negli ultimi anni, anche nelle sue esibizioni negli Stati Uniti.



Punta di diamante di questa edizione, venerdì 12 luglio il festival prosegue con DEE DEE BRIDGEWATER in J’ai deux amours. Star assoluta del panorama musicale mondiale, lady indiscussa del jazz, Dee Dee Bridgewater, con questo progetto, rende omaggio alla carriera ed alla vita di Josephine Baker e celebra anche famosi chansonniers dell’epoca come Edith Piaf e Charles Trenet.



Per l’occasione Dee Dee Bridwater si presenta con un quartetto superlativo formato da Ira Coleman (basso), Louis Winsberg (chitarra), Marc Berthoumieux (accordione) e Minino Garay (percussioni).



Sabato 13 luglio il festival celebra il jazz italiano con il batterista ROBERTO GATTO ed il suo New Quartet. Rappresentante del jazz italiano nel mondo, proclamato anche quest'anno miglior batterista italiano dal mensile Jazzit, con questo nuovo progetto, straordinariamente maturo ed espressivo, Gatto ritorna alla dimensione prettamente acustica, grazie all’ausilio di tre compagni di palco che rappresentano al meglio il panorama jazzistico italiano: Alessandro Lanzoni al pianoforte, Matteo Bortone al contrabbasso e Alessandro Presti alla tromba.



La ventiduesima edizione chiude domenica 14 luglio con altre due icone del jazz: FLAVIO BOLTRO BBB TRIO ft STEFANO DI BATTISTA. La reunion dei due ambasciatori del jazz italiano nel mondo, nata questo inverno all’Alexanderplatz di Roma, propone un concerto che spazia dall’acustico all’uso di effetti elettronici. Il repertorio include brani che si rifanno al pop con atmosfere diverse dal classico jazz, in cui entra alla perfezione il sound di Stefano, caldo e pungente più che mai. Sul palco anche Mauro Battisti al basso e Mattia Barbieri alla batteria.



Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle ore 21.45.



Informazioni, prenotazioni e biglietti

Proloco Montalcino, 0577 849331 / 348 8855416 - info@prolocomontalcino.com