A Castellina in Chianti magia di note con L’ORT Attack Ensemble

Martedì 16 luglio uovo appuntamento con il Chianti Festival in Piazza del Comune a Castellina

Il Chianti Festival torna a Castellina in Chianti con lo spettacolo “Emozioni in Musica. ORT Attack Ensemble” dell’Orchestra Regionale della Toscana. Martedì 16 luglio, nella Piazza del Comune dalle ore 21.30, le emozioni in musica dell’ensemble saranno protagoniste del nuovo appuntamento del festival chiantigiano. Per l’occasione l’ORT metterà in scena un programma vivace ed energico, nato da un’idea del primo violoncello Luca Provenzani. Sul palco si esibiranno Luca Provenzani e Andrea Landi, violoncelli solisti, su musiche di Vivaldi, Rossini, Morricone/Williams, Piazzolla e Sollima.Informazioni. La rassegna Chianti Festival è organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus con i Comuni di Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Castellina in Chianti. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 oppure visitare il sito della Fondazione Toscana Spettacolo, www.toscanaspettacolo.it , dove è disponibile tutto il cartellone del Chianti Festival in programma nei tre Comuni fino al 31 luglio.