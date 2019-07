Flavio Boltro e Stefano Di Battista chiudono lâ€™edizione 2019 di Jazz & Wine in Montalcino

Flavio Boltro e Stefano Di Battista chiudono l’edizione 2019 di Jazz & Wine in Montalcino

menica 14 luglio, ultimo appuntamento con il festival con due ambasciatori del jazz italiano nel mondo, straordinariamente insieme, per un concerto evento assolutamente da non perdere



Domani, domenica 14 luglio, saranno FLAVIO BOLTRO BBB TRIO ft STEFANO DI BATTISTA a regalare al pubblico della Fortezza di Montalcino (SI) un concerto evento assolutamente da non perdere.



La reunion dei due ambasciatori del jazz italiano nel mondo, nata questo inverno all’Alexanderplatz di Roma, propone infatti un viaggio musicale che spazia dall’acustico, all’uso di effetti elettronici. Il repertorio include brani che si rifanno al pop con atmosfere diverse dal classico jazz, in cui entra alla perfezione il sound di Stefano Di Battista, caldo e pungente più che mai. Sul palco anche Mauro Battisti al basso e Mattia Barbieri alla batteria.



Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.45.



Informazioni, prenotazioni e biglietti

Proloco Montalcino, 0577 849331 / 348 8855416 - info@prolocomontalcino.com