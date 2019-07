A Siena arriva la 49esima edizione dei seminari estivi di Siena Jazz

Dal 24 luglio al 7 agosto la città del Palio sarà felicemente invasa da musicisti di tutto il mondo





Tanti i concerti ad ingresso gratuito nei luoghi più inediti del centro storico

Con 34 docenti internazionali tra i migliori musicisti del mondo e 120 allievi provenienti da 14 diverse nazioni, dal 24 luglio al 7 agosto a Siena si svolge la 49esima edizione dei seminari internazionali estivi di Siena Jazz.In programma 64 laboratori musicali per oltre 100 ore complessive di attività didattiche, che portano alla formazione delle 64 classi di musica d’insieme che si alterneranno nelle 26 aule ipertecnologiche di Siena Jazz.La città intera vivrà così una felicissima “invasione” musicale che culminerà in un cartellone di 14 spettacoli tutti ad ingresso libero (con l’esclusione del concerto “Chigiana meets Siena Jazz” in programma il 2 agosto) che si svolgeranno in luoghi inediti e suggestivi e che vedranno esibirsi star internazionali e giovani talenti in ben 103 gruppi musicali fra allievi e docenti. Gli studenti oltre che dall’Italia arrivano da Argentina, Australia, Austria, Canada, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Svezia, Svizzera, Turchia, Cina, Israele e USA.“Le due settimane che accolgono i seminari estivi di Siena Jazz sono una vera celebrazione della musica – commenta il presidente Fabio Bizzarri-. Una festa all'insegna del "suonare" condividendo esperienze, confrontando linguaggi musicali e armonizzando le culture di paesi diversi, il tutto all'interno di una organizzazione della didattica innovativa che conferma la prestigiosa istituzione senese come eccellenza europea nell'alta formazione musicale”.“Da ormai 42 anni – dichiara il direttore artistico Franco Caroni – Siena diventa capitale della musica, con un seminario di altissima formazione ormai conosciuto come uno dei tre principali master estivi del jazz internazionale. Siamo felici di portare in città tanti giovani musicisti da tutto il mondo per una full immersion che vede i più grandi protagonisti del jazz diventare loro docenti e di regalare ad appassionati e curiosi tanta straordinaria musica. Il Seminario è anche un’occasione unica per condividere gli aggiornamenti didattici delle istituzioni internazionali in cui i nostri docenti insegnano durante l’anno. Siena Jazz è ormai un punto di riferimento a livello mondiale per chi frequenta questo genere musicale”.I CONCERTIAd aprire i seminari 2019 sarà un grande concerto inaugurale che mercoledì 24 luglio alle ore 21.30 avrà luogo in Piazza Jacopo della Quercia.Il primo set vedrà protagonista la tromba di Enrico Rava con “ENRICO RAVA SPECIAL EDITION” che con lo stesso Rava vedrà sul palco Francesco Bearzatti (sax tenore), Francesco Diodati (chitarra), Giovanni Guidi (piano), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Enrico Morello (batteria). Un evento nell’evento, che si inserisce nei festeggiamenti in occasione degli ottanta anni di Enrico Rava, un momento magico che vede il trombettista italiano entrare di diritto nella storia del jazz mondiale, insieme ai grandi miti americani che hanno fatto grande questo stile musicale.Quindi sarà la Siena Jazz University Orchestra diretta da Roberto Spadoni dare vita a un secondo set infuocato.Ospiti d’onore Maurizio Giammarco (sassofono) e Stefano Franceschini (sax baritono).SIENA JAZZ MASTERSE con i seminari, tornano gli spettacoli che vedono protagonisti i maestri di Siena Jazz, alcuni tra i più importanti musicisti del mondo.Giovedì 25 luglio sempre la magnifica Piazza Jacopo della Quercia alle ore 21.30 sarà palcoscenico per il primo appuntamento dei “Siena Jazz Masters". Il primo set propone un quintetto con Becca Stevens (voce), Maurizio Giammarco (sassofoni), Aaron Parks (pianoforte), Paolino Della Porta (contrabbasso), Ferenc Nemeth (batteria). La seconda parte sarà affidata a un sestetto composto da Fulvio Sigurtà (tromba), Miguel Zenon (sax alto), Dayna Stephens (sax tenore), Charles Altura (chitarra), Harish Raghavan (contrabbasso), Ferenc Nemeth (batteria).“Siena Jazz Masters” protagonisti anche venerdì 26 luglio alle ore 21.30 all’interno del Cortile del Rettorato, grazie alla collaborazione con l’Università degli studi di Siena. Qui si esibiranno Theo Bleckmann (voce), Avishai Cohen (tromba), Roberto Cecchetto (chitarra), Stefano Battaglia (pianoforte), Matt Penman (contrabbasso), Ettore Fioravanti (batteria). Ad aprire la serata “GAIA IN SIENA” ovvero un set che vede protagonisti gli studenti delle cinque istituzioni internazionali dell’Alta Formazione Musicale che danno vita al progetto “GAIA” - Global Association for Interconnective Arts e che sono il Berklee Global Jazz Institute (U.S.A.), la School of Jazz at The New School (U.S.A.), il Conservatorium Van Amsterdam (Holland), il Conservatiore National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (France) e Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz (Italia). Le cinque istituzioni hanno scelto ciascuna un giovane talento per formare questo gruppo e farlo suonare come ambasciatori di pace e di collaborazione artistica e umana fra le nazioni. Sul palco YenTing Lo (voce), Daniel Nagel (contrabbasso), Antoine Martin (sassofono), Jacopo Fagioli (tromba), Ilia Blazh (batteria).Giovedì 1 agosto la musica torna in Piazza Jacopo della Quercia con un nuovo concerto dei “Siena Jazz Masters”. Alle ore 21.30, Diana Torto (voce), Ben Wendel (sassofoni), Kenny Werner (pianoforte), Furio Di Castri (contrabbasso) e Fabrizio Sferra (batteria) sarnno i protagonisti di un primo set che poi lascerà il palco a Jen Shyu (voce), Giovanni Falzone (tromba), Achille Succi (clarinetti, sax alto), Matt Mitchell (pianoforte), Linda Oh (contrabbasso), Fabrizio Sferra (batteria).Sempre Piazza Jacopo della Quercia accoglie il concerto di nuove grandi esibizioni dei docenti dei corsi, i “Siena Jazz Masters” di sabato 3 agosto: in apertura la formazione con Donny McCaslin (sax tenore), Nir Felder (chitarra), Linda Oh (contrabbasso), Henry Cole (batteria), cui seguirà il set che vede protagonisti Ambrose Akinmusire (tromba), Ben Wendel (sassofoni), Lage Lund (chitarra), Joe Sanders (contrabbasso), Henry Cole (batteria).Venerdì 2 agosto nella Chiesa di Sant’Agostino alle ore 21.30 CHIGIANA MEETS SIENA JAZZ: torna l’appuntamento che nasce dalla felice collaborazione tra Siena Jazz e l’Accademia Musicale Chigiana. Potremo ascoltare le musiche prestigiose di due grandi ed eclettici autori, il chitarrista Frank Zappa e il contrabbassista Charles Mingus; grandi composizioni che rappresenteranno il filo conduttore del concerto che - con la partecipazione straordinaria di David Krakauer, Giuseppe Ettorre e Giovanni Falzone - riunisce sul palco la Siena Jazz University Orchestra, la Chigiana Percussion Ensemble, e l’Orchestra dei Conservatori della Toscana. Dirigono: Roberto Spadoni, Antonio Caggiano, Tonino Battista.LE JAM SESSION IN CONTRADADal 27 al 29 luglio e ancora dal 4 al 5 agosto si svolgeranno le Jam Session in Contrada che ogni sera porteranno a scoprire il cuore più intimo della città, con la partecipazione estemporanea di docenti e studenti dei corsi che si esibiranno nei suggestivi giardini di alcune delle società delle storiche contrade senesi. In particolare il 28 e il 29 luglio, nelle serate che si terranno rispettivamente nel Drago e nella Chiocciola, saliranno sul palco due gruppi “misti” formati da docenti del Siena Jazz e docenti del Conservatorio Amedeo Roldan dell’Avana. Un appuntamento reso possibile grazie a un bando internazionale che Siena Jazz ha vinto e che ha permesso di iniziare la collaborazione con Cuba.Si svolgono sempre in Contrada il 30 e 31 luglio nella Lupa e ancora il 6 e 7 agosto nella Tartuca, i “Concerti finali” a conclusione di ciascuna delle due settimane dei corsi. Saranno attivati due palchi che “suoneranno” in contemporanea, e che vedranno esibirsi tutti e 64 i gruppi di musica di insieme nati nel corso dei seminari 2019 e diretti ciascuno dal proprio docente che suonerà come leader della formazione, regalando una vera festa della musica.