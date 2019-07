''... ma la notte sperde le lontananze...'', concerto del Coro della Cattedrale Guido Chigi Saracini diretto da Lorenzo Donati

Domenica 14 luglio, chiesa di Sant'Agostino, Siena, ore 21.15

Domenica 14 luglio, ore 21.15, nella Chiesa di S. Agostino, per la serie Today del Chigiana International Festival 2019, il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” diretto da Lorenzo Donati, con Elisa Pasquini al pianoforte, offre un nuovo programma che, tra salti mortali di ambito vocale e timbrico, e pura suggestione sonora, rende omaggio al fascino di uno degli eventi naturali più misteriosi e affascinanti: l’arrivo dell’oscurità e del buio al termine del giorno. La notte.Un viaggio in musica, attraverso i colori della notte e i suoni della natura notturna, un cammino segnato anche dalle parole di grandissimi poeti, dal Rinascimento francese di Du Bellay al romanticismo tedesco, e da Gabriele d’Annunzio alla poesia spagnola del Novecento. Il programma musicale spazia dalle partiture rinascimentali fiamminghe, come quelle di Orlando di Lasso e Giovanni de Macque, fino ad alcuni dei capolavori più complessi del Novecento, come Nuits (1967) di Xenakis, tra le pagine più difficili del panorama del repertorio corale di tutti i tempi, che dà forma musicale a fonemi sumeri, assiri, achei.Le parole di Gabriele d’Annunzio, rivestite di suoni e moderni madrigalismi da Ildebrando Pizzetti, ci porteranno dalla sera al mattino in Cade la sera, con un continuo passaggio tra le sonorità variopinte del mondo contemporaneo, fino alle visioni della notte di Johannes Brahms. Una notte che accoglie nel suo grembo, pacifica, materna, ancestrale: “Bosco notturno, bello fresco, / che saluto mille volte, / dopo il chiassoso mondan’ trambusto - / ah, quant’ è dolce il tuo fruscio!” . Così inizia il testo di Waldesnacht di Paul Heyse, che Brahms utilizzò per il terzo Lied dell’opera 62, ispirato alla notte silvestre.Altre notti sono invece quelle cantate da Ramon Jimenez, messe in musica dallo stesso Lorenzo Donati in Noche o da Octavio Paz, messe in musica da Eric Whitacre in Water Night: la prima, un frenetico canto notturno d’amore, un canto colmo di vibrante gelosia gridato verso le onde del mare che si portano via la persona amata, la seconda, tratta da Agua nocturna, una notte di solitudine, ove l’acqua prende vita e ci scruta l’anima.Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019 si dispiega in un cartellone di 60 eventi – concerti sinfonici, corali, recital e incontri - dal 6 luglio al 31 agosto, nelle più suggestive location della città di Siena e delle Terre Senesi, in cui a fianco ai più affascinanti artisti e interpreti della scena musicale contemporanea mondiale – Lilya Zilberstein, Fabio Luisi, Salvatore Sciarrino, Mari Kimura, Manu Delago, Kassel Jaeger, Antonio Caggiano e il Chigiana Percussion Ensemble, Anton e Daniel Gerzenberg, Monica Bacelli, il Quartetto Noûs, il Quartetto Prometeo, Stefano Battaglia, Ernst Reijseger, Ivo Nilsson, Kathleen Tagg, Patrick Gallois, David Krakauer, Alessandro Carbonare, David Geringas, Antonio Meneses, Salvatore Accardo, Elliot Fisk, Christian Schmitt, Pino Ettorre, Bruno Giuranna - affiorano i volti della scena concertistica emergente, provenienti da oltre 50 nazioni, che collaborano alla realizzazione di una manifestazione unica in cui alta formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa sola.Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato, Rotary Club Siena Est e Rotary Club Siena. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l'Università degli Studi e l'Università per Stranieri di Siena, l’Associazione Siena Jazz, l’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, i Conservatori della Toscana, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, il Parco delle Sculture del Chianti, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione Amolamiaterra, l'Associazione Le Dimore del Quartetto, le residenze Campansi e Villa I Lecci. Si ringraziano in modo particolare Confindustria Toscana Sud, l’Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato e gli altri membri dell’Albo d’onore, oltre che tutti gli Amici della Chigiana, per il caloroso e generoso sostegno riservato all’Accademia.Biglietti in vendita al ChigianArtCafé di Palazzo Chigi Saracini (tutti i giorni dalle 10 -18), la sera dell’evento nella sede del concerto da un’ora prima dell’inizio dell’evento fino ad apertura sala e online al link: http://www.chigiana.it/acquista-i-biglietti-2/ Prezzi – Posti numerati interi 18 euro, ridotti 10 euroInfo: tel. + 39 0577 22091 - www.chigiana.it – Prenotazioni : 333.9385543