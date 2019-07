''Camigliano Blues 2019'', 14ª edizione del festival internazionale

Il grande blues è a Camigliano (Montalcino) il 27 luglio e il 3 agosto

Due serate di grande musica, organizzate dall’Associazione culturale ricreativa Camigliano in collaborazione con Torrita Blues e Italian Blues Union, dove l’abbinamento di blues e tradizione enogastronomica è ormai una ricetta sicura, il tutto nella suggestiva cornice del piccolo borgo di Camigliano (a pochi km da Montalcino) sede della nota Sagra del Galletto.Il programma è ben collaudato e di sicuro successo: le cuoche dell’associazione prepareranno le ricette storiche della cucina tradizionale da gustare durante la cena nella piazza del Pozzo, insieme agli artisti; a seguire il concerto di due band per ogni serata, con gli ospiti comodamente seduti ad un tavolo riservato, sorseggiando gli ottimi vini del territorio.Luca Romani, ideatore e organizzatore del Torrita Blues e da ormai molti anni direttore artistico del festival di Camigliano, anche quest’anno porterà sul palco nomi noti del panorama blues nazionale ed internazionale.La serata del 27 luglio si apre con Jack & The Delivery Men, un trio fiorentino di folk blues americano che ha da poco pubblicato il primo disco di brani originali. A seguire la stupenda voce di Sara Zaccarelli che propone il progetto “Sara and The Backbeat”, un viaggio musicale nella solarità e nella bellezza delle melodie immortali delle canzoni classiche degli Dei del Soul, tra cui Salomon Burke, Otis Redding, Curtis Mayfield e Aretha Franklin, un tocco di spirito interpretando Eartha Kitt fino al rock ’n'roll di Tina Turner.La serata del 3 agosto propone un programma di sicuro successo: apre la serata la Mojo Blues Band, una formazione che ha festeggiato da poco i 40 anni di attività, nata a Firenze nel ‘77, che propone da sempre il miglior blues elettrico in “Chicago Style”. A seguire gli ospiti top della serata, i Big Fat Mama, gruppo storico italiano famoso nel mondo, nato a Genova a fine anni settanta, che ha collaborato con tutti i grandi del panorama blues internazionale. Dal nuovo Cd pubblicato di recente ci proporranno una miscela di suoni che attraversa i vari stili del Blues, da Chicago a New Orleans, passando per California e Texas, per una grande serata di blues.Per prenotare cena e tavolo al concerto basta chiamare il 335 5695919 o scrivere a info@camigliano.org. Tutte le informazioni, news, foto ed altro sul sito www.camiglianoblues.org e sulla pagina Facebook del festival.