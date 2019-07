Nella ''E…state all’Isola'' sbarca lo spettacolo di Motus ''IN-FLUSSI Reloaded''

Lo spettacolo prodotto da Motus nell’ambito di un grande progetto sull’integrazione

Martedì 16 luglio, alle ore 21,15, giovani provenienti da quattro continenti e 14 Stati saliranno sul palco all’aperto allestito per l’occasione dal Comune di Siena nel giardino pubblico di Isola d’Arbia (via della Mercanzia) per presentare al pubblico “IN-FLUSSI Reloaded”. Lo spettacolo è inserito nel programma di eventi “E...state all’Isola”, realizzato dal Comune di Siena in collaborazione con l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena e Vernice Progetti Culturali." http://www.comune.siena.it www.sienacomunica.it oppure 0577286980 – info@motusdanza.it