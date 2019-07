Concerto in occasione dei 700 anni dalla fondazione dell’Abbazia di Monte Oliveto

"Adriano Banchieri monaco olivetano e la grande polifonia italiana", lunedì 15 luglio all'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

Il Chigiana International Festival 2019 partecipa alle celebrazioni per i 700 anni dalla fondazione dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore mettendo in cartellone, lunedì 15 luglio, ore 21.15, il concerto del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”, diretto da Lorenzo Donati dedicato ad Adriano Banchieri, uno dei più grandi musicisti del Rinascimento, monaco olivetano.Il programma del concerto – il primo evento della serie Off the walls - organizzato in collaborazione con l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, comprende inoltre composizioni di Giovanni Gabrieli, Antonio Lotti, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Alessandro Scarlatti e Giuseppe Verdi, a illustrazione della grande tradizione polifonica sacra italiana, che affonda le sue radici nella stagione rinascimentale e si dirama attraverso i secoli, dimostrandosi nel tempo sempre fruttifera e ispirata.In scena, il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” è uno dei più importanti interventi nel campo della produzione e diffusione musicale degli ultimi anni per la città di Siena, dal respiro internazionale. La formazione è tra le più prestigiose realtà musicali attualmente in residenza all’Accademia Musicale Chigiana di Siena, durante il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019.Forse l’unica sfortuna di Adriano Banchieri (1568-1634) è essere vissuto in un’epoca in cui sono nati e vissuti in Italia alcuni dei più grandi nomi della musica di tutti i tempi, come Palestrina e Monteverdi. Ma certamente, il compositore bolognese ordinato monaco olivetano, la cui musica è stata scelta qualche fulcro di questo importante anniversario dell’abbazia di Monte Oliveto, non fu un “minore”. Anzi, fu un compositore straordinario e ancor oggi cantato da cori ed ensemble vocali di tutto il mondo, famosissimo per le sue opere profane come Il Festino per il Giovedì Grasso, La Barca di Venezia per Padova, opere importantissime e inarrivabili scritte da un compositore che aveva evidentemente sapienza nell’uso delle tecniche di contrappunto e conosceva bene la teoria degli affetti legati ai nuovi passaggi cromatici che si stavano facendo strada nel tardo Rinascimento.La bella Messa Paratum cor meum per doppio coro farà da base del programma che proporrà altri capolavori del repertorio sacro italiano di tutti i tempi. Da Verdi a Scarlatti, dai doppi cori di Palestrina e Gabrieli, l’ascoltatore potrà avere un’esemplificazione della grandezza delle straordinarie opere sacre che l’Italia ha saputo donare al mondo. Capolavori assoluti come il Cantate Domino di Gabrieli o lo stupefacente Stabat Mater di Palestrina, per passare al famosissimo Crucifxus di Lotti e discendere nei meandri spirituali e nelle ricerche timbriche dell’ultimo Verdi. Un concerto che celebra l’arte sacra italiana e con questa festeggia questo importante anniversario per l’Abbazia, da sempre fulcro di ricerca spirituale e attenzione all’arte.Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019 si dispiega in un cartellone di 60 eventi – concerti sinfonici, corali, recital e incontri - dal 6 luglio al 31 agosto, nelle più suggestive location della città di Siena e delle Terre Senesi, in cui a fianco ai più affascinanti artisti e interpreti della scena musicale contemporanea mondiale – Lilya Zilberstein, Fabio Luisi, Salvatore Sciarrino, Mari Kimura, Manu Delago, Kassel Jaeger, Antonio Caggiano e il Chigiana Percussion Ensemble, Anton e Daniel Gerzenberg, Monica Bacelli, il Quartetto Noûs, il Quartetto Prometeo, Stefano Battaglia, Ernst Reijseger, Ivo Nilsson, Kathleen Tagg, Patrick Gallois, David Krakauer, Alessandro Carbonare, David Geringas, Antonio Meneses, Salvatore Accardo, Elliot Fisk, Christian Schmitt, Pino Ettorre, Bruno Giuranna - affiorano i volti della scena concertistica emergente, provenienti da oltre 50 nazioni, che collaborano alla realizzazione di una manifestazione unica in cui alta formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa sola.Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato, Rotary Club Siena Est e Rotary Club Siena. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l'Università degli Studi e l'Università per Stranieri di Siena, l’Associazione Siena Jazz, l’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, i Conservatori della Toscana, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, il Parco delle Sculture del Chianti, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione Amolamiaterra, l'Associazione Le Dimore del Quartetto, le residenze Campansi e Villa I Lecci. Si ringraziano in modo particolare Confindustria Toscana Sud, l’Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato e gli altri membri dell’Albo d’onore, oltre che tutti gli Amici della Chigiana, per il caloroso e generoso sostegno riservato all’Accademia.Lunedì 15 luglio 2019, Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, ore 21.15Comune di AscianoConcerto a ingresso gratuitoInfo: tel. + 39 0577 22091 - www.chigiana.it