Daniele Callegari dirige in Piazza Grande a Montepulciano il concerto sinfonico con l’orchestra di Manchester

Da Gershwin a Prokof’ev, l’evento a Montepulciano con Alessio Tiezzi al pianoforte



Annoverato tra i direttori d’orchestra più influenti della sua generazione, il maestro Daniele Callegari debutta al Cantiere Internazionale con un evento sinfonico in Piazza Grande: domenica 21 luglio a Montepulciano (ore 21.30) è in programma il concerto con la RNCM Symphony Orchestra di Manchester.



Tra i più attesi appuntamenti del 44° Cantiere vede impegnata la Royal Northern College Of Music Symphony Orchestra di Manchester guidata da Daniele Callegari, la cui carriera inizia a soli 22 anni, quando fu ammesso all’Orchestra del Teatro alla Scala per lavorare con i più prestigiosi direttori d’orchestra, da Abbado a Bernstein, da Gergiev a Giulini, fino ad imporsi sui podi delle principali orchestre sinfoniche del mondo: Roma, Parigi, Berlino, Vienna, per citarne solo alcune. L’esecuzione musicale si apre con la suite da Romeo e Giulietta di Sergej Sergeevič Prokof'ev che allude al tema della manifestazione “Amore Passione Follia” evocando la nota coppia di amanti; la seconda parte è invece dedicata alle pagine di George Gershwin, dapprima con la popolare Rhapsody in blue che vede il pianista Alessio Tiezzi nella parte solista, per poi concludere con An american in Paris, composizione che avrebbe poi ispirato l’omonimo film musicale insignito con sei premi Oscar. Alle 18 alla chiesa del Triano a Montefollonico torna il Bach contemporaneo del DUOroboros, mentre alle 21.30 al Castello di Sarteano va in scena Rodrigo di Gabriele Valentini, con musiche di Davide Vannuccini.



Il Cantiere prosegue fino al 28 luglio 2019, con 47 eventi in otto comuni tra Montepulciano e la Valdichiana, con il sostegno di MiBAC, Regione Toscana, Comune di Montepulciano e Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.