''La Buona Novella'' di Fabrizio De André, teatro-canzone con la direzione di David Riondino ad Orgia

Museo del Bosco di Orgia, giovedì 25 luglio ore 21.30

Continuano gli appuntamenti musicali di Sovicille d'Estate, la rassegna realizzata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Amministrazione comunale.Giovedì 25 luglio (ore 21.30) al Museo del Bosco di Orgia è la volta della poesia recitata, cantata, suonata. Con quasi cinquant’anni di vita alle spalle La Buona Novella di Fabrizio De André, nel progetto di David Riondino, approda in scena restituita dal talento dei Khorakhanè e di Chiara Riondino, un omaggio teso e vibrante al “poeta” di Via del Campo. Gli arrangiamenti e la direzione musicale sono di Fabio Battistelli e Enrico Pelliconi; sul palco anche Nicoletta Bassetti, Gianluca Ravaglia e Enrico Pelliconi.I testi di quell’album straordinario del 1970 rivelano un’attualità ancora integra, con istantanee liriche capaci di raccontare la storia antica e moderna. Seguendo le caratteristiche degli Apocrifi, la narrazione della buona novella sottolinea l’aspetto più umano assunto da alcune tradizionali figure bibliche e presta maggiore attenzione a figure minori della Bibbia, che qui invece diventano protagonisti (ad esempio, Tito e Dimaco, i ladroni crocefissi insieme a Gesù).Uno spettacolo di teatro-canzone da non perdere. Ingresso a pagamento: € 8