Chianti Festival, a Gaiole in Chianti va in scena ''Come pioveva''

Mercoledì 24 luglio, alle 21 e 30, in piazza Ricasoli

Continuano gli appuntamenti musicali nella piazza Ricasoli di Gaiole in Chianti. Mercoledì 24 luglio (ore 21.30) va in scena "Come pioveva", un viaggio teatralmusicale nell’Italia del Trio Lescano dal 1938 al 1942.Cronache, aneddoti e tratti biografici degli autori musicali di quel tempo con Marco Betti voce recitante, Diana “Crêpe” Crepaz e il suo trio e Luciano Guarino alla chitarra.La rassegna Chianti Festival è progettata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus con i comuni di Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Castellina in Chianti.Biglietti: intero €12/ridotto €10infoComune di Castelnuovo BerardengaUfficio cultura tel. 0577 351345facebook.com/Chiantifestival