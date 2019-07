''La musica che verrà'', il Quartetto Prometeo interpreta la musica dei talenti chigiani della composizione

Venerdì 26 luglio, Palazzo Chigi Saracini, ore 21.15 concerto con le musiche della classe di composizione di Salvatore Sciarrino

Il Chigiana International Festival è un’occasione unica per scoprire i più giovani creatori della nuova scena musicale, in quella particolare fase della vita di un artista che è il periodo del perfezionamento. Qui gli intenti musicali sono già chiari, ma vi è ancora spazio per accogliere alcune suggestioni esterne, da parte di personalità ritenute significative. Spesso, questi incontri fungono da veri e propri detonatori per la creatività che, grazie a essi, si sente finalmente libera di deflagrare in tutta la sua originalità. È questo il senso profondo del lavoro che Salvatore Sciarrino, tra i maggiori compositori italiani conduce ogni anno a Siena con i suoi giovani allievi del corso di alto perfezionamento in composizione dell’Accademia Chigiana, che provengono quest’anno dall’Italia, dalla Spagna, dal Canada, dall’Iran, dal Giappone, dalla Corea e dall’Australia. Le loro musiche – elaborate in queste ultime settimane a Siena - saranno quindi presentate in pria assoluta a Siena, nel concerto della prestigiosa formazione residente all’Accademia Chigiana durante il corso di Sciarrino, il Quartetto Prometeo, venerdì 26 luglio, alle 21.15, a Palazzo Chigi Saracini.Salvatore Sciarrino si vanta di essere nato libero e non in una scuola di musica. Ha cominciato a comporre dodicenne, da autodidatta; primo concerto pubblico, 1962. Ha pubblicato con Ricordi dal 1969 al 2004; dall’anno seguente l’esclusiva delle opere di Sciarrino è passata a Rai Trade. Vastissima la sua discografia, che conta circa 100 cd, più volte segnalati e premiati. Oltre che della maggior parte dei libretti delle proprie opere teatrali, Sciarrino è autore di una ricca produzione di articoli, saggi e testi di vario genere; alcuni sono stati scelti e raccolti in Carte da suono (Cidim – Novecento, 2001). Di rilievo il suo libro interdisciplinare sulla forma musicale: Le figure della musica, da Beethoven a oggi (Ricordi, 1998). Ha insegnato in conservatorio a Milano (1974-1983), a Perugia (1983-1987) e a Firenze (1987-1996). Parallelamente Sciarrino ha tenuto corsi di perfezionamento e masterclass; da segnalare quelli di Città di Castello dal 1979 al 2000. Fra il 1978 e il 1980 è stato direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna. Accademico di Santa Cecilia (Roma), Accademico delle Belle Arti della Baviera e Accademico delle Arti (Berlino), nel 2007 ha ricevuto dall’Università di Palermo la Laurea “ad honorem” in Musicologia. Ha vinto numerosi premi. Tra gli altri: Prince Pierre de Monaco (2003), il prestigioso Premio Internazionale Feltrinelli (2003), il Musikpreis Salzburg (2006); nel 2011 a Madrid gli è stato attribuito il BBVA Foundation Frontiers of knowledge Award, nel 2014 ilPremio Una vita per la musica (Teatro La Fenice – Associazione Rubenstein di Venezia) e nel 2016 il Leone d’oro alla carriera per la Musica (Biennale Venezia).Tiene dal 2013 il corso di composizione presso l’Accademia Chigiana, dove ha già insegnato anche nel 1983 e nel 2002.Vincitore della 50ª edizione del Prague Spring International Music Competition nel 1998, il Quartetto Prometeo è stato insignito anche del Premio Speciale Bärenreiter come migliore esecuzione fedele al testo originale del Quartetto K 590 di Mozart, del Premio Città di Praga come migliore quartetto e del Premio Pro Harmonia Mundi. Nel 1998 il Quartetto Prometeo è stato eletto complesso residente della Britten Pears Academy di Aldeburgh e nel 1999 ha ricevuto il premio Thomas Infeld dalla Internationale Sommer Akademie Prag-Wien-Budapest per le "straordinarie capacità interpretative per una composizione del repertorio cameristico per archi” ed è risultato secondo al Concours International de Quatuors di Bordeaux. Nel 2000 è stato nuovamente insignito del Premio Speciale Bärenreiter al Concorso ARD di Monaco.Nel 2012 riceve il Leone d’Argento alla Biennale Musica di Venezia.E stato invitato, con grande successo da parte del pubblico e della critica al Concertgebouw di Amsterdam, Musikverein, Wigmore Hall, Aldeburgh Festival, Prague Spring Festival, Mecklenburg Festival, Accademia di Santa Cecilia di Roma, Società del Quartetto di Milano, Amici della Musica di Firenze.Collabora con musicisti quali Mario Brunello, David Geringas, Veronika Hagen, Alexander Lonquich, Enrico Pace, Stefano Scodanibbio, Quartetto Belcea, Enrico Bronzi, Mariangela Vacatello, Antonii Baryshevskyi, Lilya Zilberstein.Particolarmente intenso è il rapporto artistico con Salvatore Sciarrino, Ivan Fedele e Stefano Gervasoni. 