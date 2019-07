Mercato nel Campo, scade il 9 settembre il termine per la presentazione delle domande per partecipare alla XIII edizione

L’appuntamento si terrà a Siena il 7 e 8 dicembre

Le domande per partecipare alla XIII edizione del Mercato nel Campo, che si terrà a Siena i prossimi 7 e 8 dicembre, scadono alle ore 13 del 9 settembre (non farà fede il timbro postale). Quest’anno il tema sarà “aromi, essenze e sapori dell’olio di oliva”."Un weekend all’insegna della tradizione e del gusto - come afferma l’assessore al Turismo Alberto Tirelli - per un evento che è ormai di rilievo nazionale e che pone Siena all’attenzione di un pubblico sempre più vasto non solo per le sue bellezze artistiche ma anche come salotto gourmet in una cornice unica al mondo: piazza Il Campo".La partecipazione è riservata esclusivamente a operatori professionali, quali gli esercenti il commercio, gli artigiani e i produttori agricoli, con l’esclusione di attività di somministrazione di alimenti e bevande.Le domande, da compilare sui moduli predisposti e reperibili alle associazioni di categoria, saranno spedite a cura delle stesse associazioni senesi: Confcommercio, Confesercenti, Confederazione italiana Agricoltori, Coldiretti, Unione provinciale agricoltori, Confederazione nazionale artigianato, Confartigianato.La modulistica e le norme di partecipazione all'iniziativa sono consultabili anche nel postale istituzionale www.comune.siena.it , seguendo il percorso: La Città – Economia – Mercato nel Campo 2019, dove saranno pubblicate anche le graduatorie.Per maggiori informazioni è possibile contattare il Polo per il Cittadino e Imprese del Comune ai numeri 0577 292177/292401, oppure le associazioni di riferimento.