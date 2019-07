Maratona musicale per 34 gruppi di allievi e docenti di Siena Jazz

Martedì 30 e mercoledì 31 luglio, dalle ore 21.30 ad ingresso gratuito, doppio appuntamento nella “Società Romolo e Remo” della Contrada della Lupa

La prima settimana dei corsi delle 49ma edizione dei seminari internazionali di Siena Jazz si chiude con una maratona musicale.Questa sera, martedì 30 e domani mercoledì 31 luglio, dalle ore 21.30 ad ingresso gratuito, doppio appuntamento nella “Società Romolo e Remo” della Contrada della Lupa.Sul palco si alterneranno ben 34 gruppi musicali che si sono formati durante i corsi e che saranno guidati da eccezionali docenti quali: Becca Stevens, Theo Bleckmann, Avishai Cohen, Fulvio Sigurtà, Miguel Zenon, Maurizio Giammarco, Charles Altura, Roberto Cecchetto, Aaron Parks, Stefano Battaglia, Harish Raghavan, Paolino Dalla Porta, Ferenc Nemeth, Ettore Fioravanti, Dayna Stephens, Matt Penman.Una festa della musica che prosegue fino al prossimo 7 agosto: a Siena sono infatti arrivati 34 docenti internazionali tra i migliori musicisti del mondo e 120 allievi (il massimo di posti disponibili) provenienti da 14 diverse nazioni per lavorare a un programma di 64 laboratori musicali per oltre 100 ore complessive di attività didattiche e dare vita a un cartellone di 14 spettacoli tutti ad ingresso libero che si svolgono in luoghi inediti e suggestivi e che vedono esibirsi star internazionali e ben 103 gruppi musicali di allievi e docenti.