''Breath & Hammer'', il Chigiana International Festival al chiostro di Torri a Sovicille

Martedì 30 luglio, ore 21.15, il "respiro" di David Krakauer, al clarinetto e la "percussione" di Kathleen Tagg, al pianoforte

Martedì 30 luglio, ore 21.15, nel Chiostro di Torri a Sovicille, il Chigiana International Festival presenta il recital della star della world music, nominato ai Grammy Awards, David Krakauer, al clarinetto assieme all’acclamata compositrice e interprete Kathleen Tagg, al pianoforte, uniti in un appassionato, eclettico e molto personale viaggio musicale, intitolato Breath & Hammer (Respiro e Percussione).Krakauer e Tagg condividono una costante ricerca per ridefinire i suoni e i ruoli dei loro strumenti e spingersi molto oltre i confini del tradizionale recital per clarinetto e pianoforte, includendo tecniche strumentali espanse, oltre ai limiti “tradizionali” dello strumento ed effetti di “loop” – sorta di “basi” registrate in live electronics che scorrono al di sotto dell’esecuzione dal vivo - in un programma di composizioni originali, dello stesso duo e di molti altri artisti provenienti da tutto il mondo.Il programma acustico Connections di Breath & Hammer parte da Debussy. Il viaggio continua poi con gli arrangiamenti di brani di Krakauer & Tagg di compositori quali John Zorn, il clarinettista siriano Kinan Azmeh e il grande fisarmonicista tradizionale moldavo Emil Kroitor, insieme a composizioni originali di Krakauer & Tagg che incorporano influenze che vanno dai modelli di batteria africana alla musica sinfonica romantica, al minimalismo, al klezmer. Queste diverse influenze musicali, apparentemente disparate, si mescolano tra di loro, trasformandosi in qualcosa di completamente nuovo, in una forma d'arte ibrida che collega le culture del passato e le nuove opere che guardano al futuro.