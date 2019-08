A Chianciano Terme la musica del trio Pocci, Canelli e Pirozzi

Venerdì 2 agosto riprende la rassegna estiva nel centro storico di Chianciano Terme con il trio musicale composto da Fabrizio Pocci, Jole Canelli e Luca Pirozzi



Riprende la rassegna di eventi estivi “Chianciano Terme da Vivere”, dopo la grande serata rappresentata dall'arrivo del Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club in collaborazione con la Festa della Musica di Chianciano Terme. Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 2 agosto alle ore 21:30 nel centro storico della cittadina termale, per una serata a ingresso libero all'insegna della musica con il trio composto da Fabrizio Pocci, Jole Canelli e Luca Pirozzi. In tale occasione il centro storico si animerà con allestimenti a tema, musica e aperitivi organizzati dagli esercenti.



Fabrizio Pocci, classe 1974, nato sotto il segno dei pesci, puro e onesto sognatore. Esordisce nel 2015 con l'EP "Il migliore dei mondi" (Vrec) prodotto da Enrico Greppi (Erriquez), voce della Bandabardò e affettuoso mentore. Artista polistrumentista, a tutto tondo ma senza vie di mezzo, dà vita all'album "Una vita (quasi) normale” uscito nell’inverno del 2016. Ha avuto collaborazioni artistiche molto importanti, come quella con Finaz, Bobo Rondelli ed Erriquez. Ha calcato prestigiosi palchi (Pistoia Blues, Beat Festival, Suoni di Marca, Effetto Venezia, The Cage) da solo o in compagnia di altri artisti come Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri).



Jole Canelli inizia ad amare la musica durante l’infanzia, mossa dalla passione della madre per il pianoforte. Dopo diversi anni dedicati allo studio del canto, intraprende le prime esperienze artistiche in alcuni gruppi della sua zona fino a stringere un sodalizio artistico con Leonardo Marcucci, che le permette una lunga e fortunata serie di esibizioni e collaborazioni con artisti di spicco nel panorama musicale italiano ed internazionale. Nel 2016 partecipa alla prima edizione del Fire Music Festival di Santa Maria Capua Vetere, classificandosi al primo posto nella categoria “Opera Prima” con il brano intitolato “Se...”. Sempre nel 2016 è finalista di Area Sanremo.



Luca Pirozzi è tra i più noti bassisti e docenti di basso in Italia, con una carriera straordinaria nell'ambito jazz. La sua attività spazia in diversi settori: concertistica, didattica e discografica. Tra gli altri ha collaborato e registrato con Mike Stern, Uri Caine, Enrico Rava, Roberto Gatto, Javier Girotto, Michele Zarrillo, Alex Baroni, Tosca, Irene, Nicola Piovani, Patty Pravo, Lucio Dalla, Renzo Arbore, Mina, Gianni Morandi partecipando a numerosissimi festival nazionali ed internazionali, effettuando oltre 60 lavori discografici. Fa parte della PMJO, “Parco della Musica Jazz Orchestra”, e del gruppo “Musica da Ripostiglio”.



Insieme si esibiranno in una serata musicale dal ritmo incalzante, che spazia fra diversi generi musicali (rock, ska, reggae, pop), ma che al contempo lascia spazio alle parole e a quelle riflessioni che, per quanto semplici in apparenza, sono quelle che riempiono la nostra vita quasi normale.



L'evento fa parte di “Chianciano Terme da Vivere”, una rassegna di trentanove spettacoli che accompagnerà i visitatori fino al mese di ottobre attraverso iniziative in vari luoghi della città termale: teatro, musica, concerti e intrattenimenti per tutte le età faranno da colonna sonora dell'estate chiancianese. L’organizzazione della rassegna è curata dalla Combo Produzioni, per conto dell’Amministrazione comunale di Chianciano Terme, e vede il coinvolgimento di Terme di Chianciano, Centro Commerciale Naturale, Associazione Albergatori Chianciano Terme e Proloco di Chianciano Terme per la creazione di cartellone eventi unico per la stagione estiva.