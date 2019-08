''Chigiana meets Siena Jazz'' sulle note di Frank Zappa e Charles Mingus

Venerdì 2 agosto ore 21.15 alla chiesa di Sant'Agostino a Siena



Il Chigiana International Festival 2019 presenta "Chigiana meets Siena Jazz". Venerdì 2 agosto, alle ore 21.15 nella Chiesa di Sant’Agostino, si rinnova l’esclusivo appuntamento nato dalla felice collaborazione fra le tre istituzioni del Polo Musicale Senese: l’Accademia Musicale Chigiana, Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz e l’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.



Le musiche di Frank Zappa e Charles Mingus sono il filo conduttore di un concerto che presenta una line up d’eccezione, con alcuni grandi protagonisti della musica classica e jazz, riuniti dalle tre istituzioni senesi: Antonio Caggiano (percussioni) David Krakauer (clarinetto), Giuseppe Ettorre (contrabbasso), Cinzia Conte (arpa), Giovanni Falzone (tromba e flicorno), Toni Cattano (trombone), Stefano Franceschini (sax baritono) e Maurizio Giammarco (sax tenore). Ad accompagnare questa inedita compagine di solisti saranno tre formazioni di giovani allievi: la Siena Jazz University Orchestra, il Chigiana Percussion Ensemble e l’Orchestra dei Conservatori della Toscana, quest’ultima nata dalla sinergia tra i Conservatori di Firenze, Livorno, Lucca e Siena, che vede come capofila per questo evento l’ISSM R. Franci. La direzione d’orchestra è affidata a Tonino Battista e Roberto Spadoni.



“Sono molti gli aspetti che accomunano Frank Zappa e Charles Mingus - spiega Stefano Jacoviello dell’Accademia Chigiana - artisti provocatori e ‘irregolari’ che si ergono come monumenti della musica americana della seconda metà del Novecento. Il rapporto complesso con le origini, italiane per il primo e afro-cino-pellerossa per il secondo, insieme al senso di urgenza per l’efficacia politica della propria musica, ne avvicinano i profili umani. Il polistrumentismo, la capacità di attraversare e riformulare i generi musicali, il gusto della sperimentazione con le arti visive, spingono a confrontare i loro percorsi artistici e a riconoscerne l’eredità nel mondo musicale odierno, dove le barriere fra classica, rock, jazz, avanguardia e musiche tradizionali sembrano definitivamente abbattute”.