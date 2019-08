Paesaggi Musicali Toscani, la classica protagonista nei luoghi simbolo della Val dâ€™Orcia

Dal 16 al 26 agosto la rassegna organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia con Milano Classica, Follia Barocca, i fiati dell’Accademia di Santa Cecilia e il pianista Roberto Plano

Con il concerto anteprima del violoncellista Ernst Reijseger e gli allievi della Accademia musicale Chigiana davanti alla cappella della Madonna di Vitaleta (martedì 13 agosto ore 18) si apre l’edizione 2019 di Paesaggi Musicali Toscani, la rassegna di musica classica organizzata da Comune di San Quirico d'Orcia con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Associazione Europea Vie Fancigene in collaborazione con l'associazione culturale "Musica Insieme" e in programma a San Quirico d’Orcia (Si) fino al 26 agosto. Tredici concerti in alcuni dei luoghi simbolo del paesaggio toscano nel mondo che si apriranno, venerdì 16 agosto, nel Giardino Nilde Iotti di San Quirico d’Orcia con l’Orchestra da Camera Milano Classica con Arianna Kim al violino ‘Intorno alle quattro stagioni’ su musiche di Piazzolla, Grossman e Dvorak. Sabato 17 agosto (ore 18) a Palazzo Chigi Roberto Plano al pianoforte su musiche di Lucchesi, Liszt, Respighi, Sgambati, Gottschalk, Villas-Lobos, Ginastera e Gershwin. Domenica 18 agosto (ore 21.15) a Palazzo Chigi tornerà ad esibirsi il giovane quartetto in residence Quartetto Indaco con Eleonora Matsuno e Jamiang Santi al violino, Francesca Turcato alla viola e Cosimo Carovani al violoncello. Lunedì 19 agosto la rassegna si sposta nel borgo di Vignoni con la tradizionale cena e il concerto La bella più bella Songs of the early baroque con il soprano Roberta Invernizzi e Franco Pavan alla tiorba. Martedì 20 agosto (ore 21.15) a Palazzo Chigi Enrico Bronzi al violoncello e Filippo Gamba al pianoforte su musiche si Schumann, Brahms, Beethoven.E’ in programma per mercoledì 21 agosto uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi dell’anno con il concerto all’alba alla Madonna di Vitaleta: musica e poesia con Trio Il Furibondo Liana Mosca al violino, Gianni De Rosa alla viola, Marcello Scandelli al violoncello e Ugo Sani voce recitante. Sempre mercoledì 21 agosto a Rocca d’Orcia (ore 17.30) nella Chiesa di San Simeone Le strade del cuore con il tenore Marco Beasley, Stefano Rocco alla chitarra e arciliuto e Fabio Accurso al liuto. Giovedì 22 agosto (ore 21.15) Chiesa Collegiata di San Quirico d’Orcia La Follia Barocca in Il cardellino e le quattro stagioni di Vivaldi. Enrico Casazza al violino, Marcello Scandelli al violoncello, special guest Manuel Granatiero flauto traversiere.Il festival ha da cinque anni una collaborazione stretta con l’Hudson Valley Philharmonic String Competition, un concorso per giovani violinisti, violisti e violoncellisti che si svolge vicino a New York dal 1966 e che quest’anno è stato vinto dalla giovane violinista americana Ashley Park che si esibirà in concerto venerdì 23 agosto (ore 21.15) a Palazzo Chigi. Gran finale sabato 24 agosto (ore 21.15) a Palazzo Chigi con i violini barocchi di Amandine Beyer e il giovane talento ucraino Vadym Makarenko e domenica 25 agosto (ore 17.30) a Rocca d’Orcia nella Chiesa di San Simeone con il Quintetto a fiati di Santa Cecilia. Il concerto conclusivo sarà eseguito, lunedì 26 agosto (ore 21.15) a Palazzo Chigi, dagli allievi dei corsi di musica antica.Paesaggi Musicali Toscani è organizzato in collaborazione con l’Associazione Musica Insieme di San Quirico d’Orcia e l’Orchestra da Camera Milano Classica s.c.a.r.l., orchestra milanese di grande tradizione sostenuta dal Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Il Comune di Milano e la Regione Lombardia. Paesaggi Musicali Toscani sta anche iniziando una partnership con il prestigioso Minnesota Chamber Music Society negli Stati Uniti. Il festival vanta diversi artisti in residence che si esibiscono regolarmente fra i quali l’Orchestra da Camera Milano Classica, La Follia Barocca, Il Quartetto di Cremona, Il Quartetto Indaco e Ariana Kim.Ingresso Concerti € 10 eccetto: Ingresso al concerto del 16 agosto € 15; Ingresso ai concerti in Collegiata, Pieve di S. Biagio offerta libera; Abbonamento € 80 con posto riservato. Per i residenti sconto 40 %. Cena a Vignoni che include il concerto € 20.Informazioni: ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it info@paesaggimusicalitoscani.ittel 0577 899728Facebook @PMTpaesaggimusicalitoscaniYoutube: Paesaggi Musicali Toscani