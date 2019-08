Susanne MÃ¼ller-Hornbach e Jee-Young Phillips in concerto a Palazzo Ricci di Montepulciano

Due musiciste eccezionali per un concerto dedicato agli appassionati e non solo. Susanne Müller-Hornbach, strepitosa violoncellista, docente a Wuppertal e Francoforte e la pianista sud koreana Jee-Young Phillips, anch’essa docente al Conservatorio di Colonia-Wuppertal, si presentano al pubblico del Salone di Palazzo Ricci a Montepulciano lunedì 12 agosto alle ore 18.00.Susanne Müller-Hornbach e Jee-Young Phillips regaleranno un repertorio variegato legato da un filo rosso di consapevolezza espressiva e tonale. C.Debussy, C.Schumann e P.Hindemith tra gli altri.Biglietti a 10€ e 8 € per studenti e residenti.