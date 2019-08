Concerto in Provenzano dell'organista Mauricio Pergelier

L'organista Mauricio Pergelier si esibirà martedì 20 agosto alle ore 18.30 nella basilica di Provenzano a Siena. Il concerto è organizzato dall’associazione Coro Agostino Agazzari di Siena. Per l’occasione risuonerà lo storico e pregiato organo costruito dal lucchese Domenico Cacioli nel 1728, da pochi anni restaurato. In programma musiche di Bach, Mudarra, Correa.Mauricio Pergelier è nato a Valparaiso, Cile, ed è organista titolare della chiesa di Viktring a Klagenfurt, in Austria. L'ingresso è libero.