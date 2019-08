A San Galgano il musical ''Delitto a Beverly Hills… giallo limone'', un thriller tutto da ridere

Mercoledì 28 agosto alle ore 21.15, nel suggestivo tempio a cielo aperto, si recita la commedia musicale di Clara Cosci

Nell’Abbazia di San Galgano (Chiusdino - Siena) torna il musical. Mercoledì 28 agosto alle ore 21.15 va in scena “Delitto a Beverly Hills… giallo limone”, un thriller tutto da ridere scritto e diretto da Clara Cosci.Grazie alla collaborazione con il Comune di Chiusdino, l’Associazione Accademia di Canto Moderno di Siena torna nel meraviglioso tempio a cielo aperto per proporre una commedia musicale originale che, ispirandosi alle atmosfere che caratterizzano le storie di Agatha Christie, trascina il pubblico nei ruggenti anni ’60 e racconta una divertente vicenda di amori, passioni e tradimenti che si svolge in un lussuoso hotel affollato da incredibili ospiti.Tra un colpo di scena e l’altro, la commedia presenta una galleria di strepitosi personaggi che si troveranno coinvolti in un misterioso delitto che, potenzialmente, li vede tutti probabili colpevoli. La soluzione del caso non tarderà a palesarsi, ma intanto il crimine avrà rivelato caratteri e personalità altrimenti nascoste.Un susseguirsi di emozioni che avranno come colonna sonora alcuni brani della popular soul music degli anni ’60, i cui testi italiani, interamente riscritti dalla stessa Clara Cosci, tessono la trama narrativa dello spettacolo.“Delitto a Beverly Hills… giallo limone” è il tredicesimo lavoro teatrale inedito dell'Associazione Accademia di Canto Moderno.Ma protagonista della serata oltre al divertimento sarà la solidarietà: il ricavato sarà devoluto alla Residenza Assistita Sandro Petrini di Chiusdino. L’Accademia di Canto Moderno e il Comune di Chiusdino confidano pertanto nella generosità di un pubblico numeroso e sensibile.I biglietti (posto unico 10 euro) sono in vendita presso la sede dell'Associazione Accademia di Canto Moderno.Per informazioni www.accademiadicantomoderno.it ; Tel. 388.6519272