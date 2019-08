Doppio appuntamento per Paesaggi Musicali Toscani: concerto allâ€™alba alla Madonna di Vitaleta e alla chiesa di Rocca dâ€™Orcia

Prosegue fino al 26 agosto la rassegna organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia

Emozioni all’alba. Un mercoledì 21 agosto da non perdere nel programma di Paesaggi Musicali Toscani 2019. Proprio all’alba (ore 6) uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi dell’anno con il concerto alla Cappella della Madonna di Vitaleta: musica e poesia con Trio Il Furibondo: Liana Mosca al violino, Gianni De Rosa alla viola, Marcello Scandelli al violoncello e Ugo Sani voce recitante. Per Il Furibondo un programma che spazia da Bach, Beethoven, Schubert, Hindemith e Reger, non dimenticando gli italianissimi Boccherini e Ricci.Sempre domani, mercoledì 21 agosto, a Rocca d’Orcia (ore 17.30) nella chiesa di San Simeone Le strade del cuore con il tenore Marco Beasley, Stefano Rocco alla chitarra e arciliuto e Fabio Accurso al liuto.Paesaggi Musicali Toscani, la rassegna di musica classica organizzata da Comune di San Quirico d'Orcia con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Associazione Europea Vie Fancigene in collaborazione con l'associazione culturale "Musica Insieme" e in programma a San Quirico d’Orcia (Si) fino al 26 agosto. Organizzato in collaborazione con l’Associazione Musica Insieme di San Quirico d’Orcia e l’Orchestra da Camera Milano Classica s.c.a.r.l., orchestra milanese di grande tradizione sostenuta dal Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Il Comune di Milano e la Regione Lombardia. Paesaggi Musicali Toscani sta anche iniziando una partnership con il prestigioso Minnesota Chamber Music Society negli Stati Uniti. Il festival vanta diversi artisti in residence che si esibiscono regolarmente fra i quali l’Orchestra da Camera Milano Classica, La Follia Barocca, Il Quartetto di Cremona, Il Quartetto Indaco e Ariana Kim.Ingresso Concerti € 10 eccetto: Ingresso al concerto del 16 agosto € 15; Ingresso ai concerti in Collegiata, Pieve di S. Biagio offerta libera; Abbonamento € 80 con posto riservato. Per i residenti sconto 40 %. Cena a Vignoni che include il concerto € 20.Informazioni: ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it info@paesaggimusicalitoscani.ittel 0577 899728Facebook @PMTpaesaggimusicalitoscaniYoutube: Paesaggi Musicali Toscani