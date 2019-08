La musicalitÃ  del regno animale: alla scoperta del Catalogue d'Oiseaux di Olivier Messian

La musicalità del regno animale: alla scoperta del Catalogue d'Oiseaux di Olivier Messian

A Palazzo Chigi Saracini un incontro - concerto con il pianista Ciro Longobardi e la musicologa Susannna Pasticci



Mercoledì 22 agosto, alle 21.15 a Palazzo Chigi Saracini, il Chigiana International Festival propone un evento speciale, e a ingresso gratuito: un concerto - incontro di cui saranno protagonisti il pianista Ciro Longobardi, la cui autorevole voce d’interprete del repertorio musicale contemporaneo si intreccerà con quella di Susanna Pasticci, musicologa, ricercatrice universitaria e curatrice della Rivista Musicologica dell’Accademia Chigiana, oltre che nota conduttrice radiofonica di Radio 3 Rai, per presentare uno dei capolavori della metà del Novecento destinati a rivelare la musicalità intrinseca del regno animale: Catalogue d’Oiseaux di Olivier Messiaen.



Tra le massime raccolte di composizioni pianistiche del XX secolo, Catalogue d’Oiseaux fu scritto da Messiaen dall’ottobre 1956 al settembre 1958. La prima esecuzione, del 1959 alla Salle Gaveau di Parigi, si deve a Yvonne Loriod.



Messiaen non ha mai dimostrato tanta tranquillità nella dismisura come in questa impresa gigantesca. Dopo due lavori per pianoforte e orchestra (Réveil des Oiseaux e Oiseaux exotiques), si rivolge dunque al pianoforte solo, più agile, più libero, senza l’obbligo di coordinare il gioco collettivo. Sul piano strumentale, il Catalogue d’Oiseaux segna un passo decisivo rispetto ai Vingt Regards; e senza questo precedente prodigioso certe pagine di Boulez, Stockhausen o Xenakis sarebbero inconcepibili.



Ognuno dei sette Libri, che raggruppano i tredici pezzi secondo un ordine non retrogradabile quanto al numero (numero dei pezzi 3-1-2-1-2-1-3) – con il pezzo più lungo al centro – porta un sottotitolo: «Canti d’uccelli delle province di Francia. Ogni solista è presentato nel suo habitat, circondato dal suo paesaggio e dai canti di altri uccelli che frequentano la stessa regione». Segue questa nota: «I viaggi e i ripetuti soggiorni, necessari per la trascrizione del canto di ciascun uccello, sono avvenuti in epoche talvolta molto anteriori a quella della composizione dei pezzi. Ma poiché le indicazioni erano molto precise, l’autore ha potuto senza alcun timore risvegliare ricordi di poche ore o di molti anni addietro». Infine c’è la doppia dedica: «Ai miei modelli alati, alla pianista Yvonne Loriod».



Nella lunga prefazione al Catalogue, il compositore classifica il canto degli uccelli in tre categorie principali: i gridi […], le strofe […], infine le cadenze e gli assolo. Il testo si avvale del contributo musicologico di Harry Halbreich.



