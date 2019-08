Siena, a San Miniato Confi.Dance Summer Edition Urban Context

Dal 28 al 30 agosto in piazza della Costituzione

La visione periferica vede ciò che non è al centro. E’ metaforicamente lo sguardo altro, alieno, fuori fuoco e oltre i riflettori. Ma è anche lo sguardo dell’altro da me, un punto di vista che non ti aspetti. Da questa idea nasce la scommessa dell’undicesima edizione di Confi.Dance il festival ideato e diretto da Marcello Valassina, realizzato in collaborazione con la Compagnia Francesca Selva/Con.Cor.D.A. grazie al prezioso sostegno del Comune di Siena. La Summer Edition Urban Context del festival che ormai è diventato un appuntamento fisso della città, compie una vera e propria rivoluzione copernicana, perché sceglie uno dei quartieri più popolosi e periferici della città, San Miniato - considerato a torto un luogo-dormitorio - e lo trasforma in un teatro a cielo aperto dove la danza contemporanea diventa volano di cultura.Dal 28 al 30 agosto San Miniato ospiterà tre serate di danza ad ingresso gratuito in Piazza della Costituzione nelle quali si esibiranno la Compagnia Francesca Selva/Con.Cor.D.A. con “Ballata Popolare 2° Movimento” con la partecipazione straordinaria dei ballerini di latino-americano Elena Violetti e Francesco Savini (mercoledì 28 agosto ore 21.00), Modulo Squad con “S.A.F.E. (Search And Find Everything)” con la direzione artistica di Laura Bernardini (giovedì 29 agosto) e Fundanza (Direzione Artistica Localock e B.boy Smile) con "Break the jam”.Il programma. Nella serrata di apertura - mercoledì 28 agosto - la macchina del tempo ci porta negli anni ’70 - a rivivere le atmosfere bollenti delle balere che da semplici luoghi di aggregazione si trasformavano in spazi di libertà, dove un’intera generazione stava maturando una coscienza collettiva e si stava aprendo ad un mondo in balia di una profonda rivoluzione culturale e sociale. Il mondo di “Ballata Popolare - Secondo Movimento” - interpretato dai danzatori della Compagnia senese diretta da Francesca Selva: Nazaret Perales, Maria Vittoria Feltre, Elena Mucci, Luca Zanni, Giovanni Luca Formica, Lorenzo Di Rocco e Luciano Nuzzolese e dai ballerini di latino-americano Elena Violetti e Francesco Savini - è il mondo della canzone d'autore dove le musiche di De Andrè, Brel, Brassens sono in stridente contrasto con le sonorità latino-americane; la danza contemporanea dialoga con la danza sportiva e questi due linguaggi così diversi e lontani, sembrano incontrarsi o sfidarsi in un susseguirsi di emozioni forti, quelle a cui da sempre ci ha abituati Francesca Selva con la sua arte tutta da vivere.Giovedì 29 agosto, va in scena S.A.F.E. (Search And Find Everything). In questo personale cammino di ricostruzione con la direzione artistica di Laura Bernardini, Modulo Squad - realtà emergente nella danza frutto di connessioni tra il mondo urban e la composizione coreografica - racconta la ricerca di un riparo, un viaggio verso la consapevolezza; perché a volte è necessario lasciare e lasciar andare, senza mai dimenticare da dove si parte, ma con la certezza che lì non si può più restare. Chiude il festival, "Break the jam” la performance di breakdance a cura di Fundanza (Direzione Artistica Localock e B.boy Smile) con dj dal vivo in cui il floor sarà condiviso da ballerini appartenenti a diverse crews e provenienti da diverse città e nazionalità per rendere onore ai principi della cultura hip hop: pace unione, amore e divertimento.