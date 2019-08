A Torrita e Montepulciano ''Rosso di Sera'' 2019

Una settimana di concerti e masterclass per la settima edizione del festival ''Rosso di Sera'', diretto da Edoardo Catemario che si svolgerà tra Torrita di Siena e Montepulciano dal 24 al 30 agosto.“Rosso di Sera 2019" è organizzato da SetteNoteInsieme in collaborazione con Tempio di San Biagio, Opere Ecclesiastiche Riunite, Parrocchie di Montepulciano, Opera - Civita e con il patrocinio del Comune di Montepulciano,I primi due appuntamenti avranno luogo domenica 25 e martedì 27 agosto alle 19 presso l’agriturismo “Valcelle” (Loc. Valcelle - Torrita di Siena). Questi concerti aperitivo saranno tenuti dai giovani maestri iscritti al campus internazionale di musica per dei momenti speciali che abbineranno la musica al fascino dei luoghi e dei sapori autentici.Mercoledì 28 agosto, sempre alle 19, il festival si sposterà al birrificio di Montepulciano “Miglio Verde” (via 2 Giugno 4/A - Abbadia di Montepulciano) con l’ultimo dei concerti aperitivo. E a seguire una degustazione/aperitivo con i prodotti dell’azienda.Chiuderà la stagione 2019 del festival, Edoardo Catemario con un concerto esclusivo nel Tempio di San Biagio a Montepulciano (teatrino della canonica) venerdì 30 agosto alle ore 19.30. Il maestro proporrà un programma di musiche arrangiate per chitarra sola di G.F. Handel, F. Sol, F. Tarrega, F. Chopin, canzoni napoletane antiche e la celebre Danza di G. Rossini. Una serata unica nel suo genere alla quale seguirà un buffet (a offerta libera) in cui poter degustare i prodotti e le eccellenze culinarie senesi delle aziende Podere Pereto, Caseificio Cugusi, Macelleria Belli, Azienda agricola Saragiolo e i vini del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.Tutti i concerti sono ad entrata libera. Gli organizzatori ringraziano: Agriturismo Valcelle, Azienda agricola Podere Pereto, Macelleria Belli, Studio tecnico ingegnere Posani, Tappezzeria Andreino Palarchi, Azienda Agricola Toscocalabra di Domenico Napoli, Caseificio Cugusi, Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Ristorante Pizzeria Max, Centro Estetico Artemisia, La Bandita Townhouse, Agenzia generale di Foiano - Sinalunga “Vittoria Assicurazioni” e Tipografia Senese.Per maggiori informazioni, rivolgersi a SetteNoteInsieme:Tel: +39 393 9988654mail: arscitaraenovae@gmail.comwebsite: www.rosso-di-sera.org