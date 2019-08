Paesaggi Musicali Toscani verso il gran finale

A San Quirico ultimo weekend nel segno delle emozioni

Si avvia verso il gran finale l’edizione 2019 di Paesaggi Musicali Toscani, la rassegna di musica classica organizzata da Comune di San Quirico d'Orcia con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Associazione Europea Vie Francigene in collaborazione con l'associazione culturale "Musica Insieme".L’ultimo fine settimana inizia sabato 24 agosto (ore 21.15) a Palazzo Chigi con i violini barocchi di Amandine Beyer e il giovane talento ucraino Vadym Makarenko.Nella giornata di domenica 25 agosto appuntamento (ore 17.30) a Rocca d’Orcia nella Chiesa di San Simeone con il Quintetto a fiati di Santa Cecilia.Il concerto conclusivo sarà eseguito, lunedì 26 agosto (ore 21.15) a Palazzo Chigi, dagli allievi dei corsi di musica antica.Paesaggi Musicali Toscani è organizzata con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Associazione Europea Vie Francigene in collaborazione con l'associazione culturale "Musica Insieme" e in programma a San Quirico d’Orcia (Si) fino al 26 agosto. Organizzato in collaborazione con l’Associazione Musica Insieme di San Quirico d’Orcia e l’Orchestra da Camera Milano Classica s.c.a.r.l., orchestra milanese di grande tradizione sostenuta dal Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Il Comune di Milano e la Regione Lombardia. Paesaggi Musicali Toscani sta anche iniziando una partnership con il prestigioso Minnesota Chamber Music Society negli Stati Uniti. Il festival vanta diversi artisti in residence che si esibiscono regolarmente fra i quali l’Orchestra da Camera Milano Classica, La Follia Barocca, Il Quartetto di Cremona, Il Quartetto Indaco e Ariana Kim.Ingresso Concerti € 10 eccetto: Ingresso al concerto del 16 agosto € 15; Ingresso ai concerti in Collegiata, Pieve di S. Biagio offerta libera; Abbonamento € 80 con posto riservato. Per i residenti sconto 40%. Cena a Vignoni che include il concerto € 20.Informazioni: ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it info@paesaggimusicalitoscani.ittel 0577 899728Facebook @PMTpaesaggimusicalitoscaniYoutube: Paesaggi Musicali Toscani