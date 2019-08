Giovanni Allevi alla Village Night del Valdichiana Outlet Village

Sabato 7 settembre il grande pianista in concerto gratuito nella serata più glamour della Land Of Fashion, tra degustazioni e shopping

Metti un grande maestro con il suo strumento a 88 tasti in una bella serata di settembre, aggiungi i vini toscani e italiani best quality, insieme alle migliori eccellenze del territorio, in una splendida location. Tutto questo, unito al piacere dello shopping, è la Village Night, uno dei grandi eventi dell’estate del Valdichiana Outlet Village di Foiano della Chiana (Ar). Dopo il sound pop rock de Le Vibrazioni nella SummmerFest del 29 giugno e l’energia di Arisa lo scorso 20 luglio, la Land Of Fashion ha scelto un virtuoso del pianoforte, Giovanni Allevi, per chiudere i grandi appuntamenti musicali dell’estate 2019.Quello di sabato 7 settembre, si annuncia come l’evento più squisitamente glamour dell’estate, all’insegna della musica di gran classe, “senza dubbio – dichiara il center manager del Valdichiana Outlet Village Riccardo Lucchetti - l’appuntamento più patinato nell’importante calendario delle iniziative volute dalla proprietà Blackstone e dalla società di gestione Multi, con il coordinamento artistico di FMedia”.Una notte in cui degustazioni di vino e sapori del territorio si arricchiranno del talento d’eccezione del Maestro Giovanni Allevi, che dopo il grande successo della tournée invernale e di ritorno dal grande successo di quella in Giappone, torna live sui palchi più prestigiosi d’Italia, tra cui quello di Piazza Maggiore del Valdichiana Outlet Village. Con i concerti del “Piano solo summer tour 2019”, attraverso una scaletta che alternerà le atmosfere seducenti delle ultime composizioni e i brani più celebri della sua ventennale carriera, il noto pianista e compositore renderà magica la Village Night.“È la serata perfetta per celebrare l’enogastronomia e il saper vivere toscano, a rimarcare il nostro forte legame col territorio - conferma il responsabile marketing della società di gestione Multi, Luca Zaccomer - un’occasione che consiglio a tutti coloro che vogliono trascorrere momenti di alto livello, sia dal punto di vista enogastronomico che musicale”.La Village Night unirà dunque sotto un unico denominatore la magia della grande musica live, vini di qualità e sapori del territorio, che rappresenteranno al meglio la Valdichiana senese e aretina, Cortona, Chianti, Montepulciano, Montalcino e altre zone tipiche d’Italia.“Le eccellenze enogastronomiche saranno in degustazione al Valdichiana Outlet Village a partire dalle ore 19 – conclude Lucchetti - il concerto di Giovanni Allevi e lo shopping sotto le stelle accompagneranno i visitatori fino alle ore 23”.