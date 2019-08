''We offer with Lute and with Voice...'', concerto di Michael Chance nella Contrada di Valdimontone

Il controtenore sarà ospite della Contrada per offrire alla cittadinanza un concerto a ingresso libero



La Contrada di Valdimontone apre le porte del suo complesso museale “Sala delle Vittorie” per uno dei raffinati concerti della SienAgosto Academy, l’accademia musicale estiva organizzata dal Maestro Michael Chance in collaborazione con Siena Art Institute Onlus e Siena School for Liberal Arts. L’evento, a cui parteciperà il Maestro stesso oltre a musicisti di 13 diverse nazionalità, sarà a ingresso libero.



La SienAgosto Academy è giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione. Ogni estate, per dieci giorni, giovani musicisti provenienti da tutto il mondo si recano a Siena per perfezionare la loro arte canora attraverso le masterclass tenute dai maestri indiscussi della musica da camera: Daniel Taylor, Deborah York, Elisabeth Priday, Ian Partridge, Lynne Dawson e Paul Beier. E ogni anno maestri e giovani musicisti internazionali ringraziano la città con un concerto a ingresso libero, quest’anno ospitato dalla Contrada di Valdimontone.



Il controtenore Michael Chance, vincitore di un Grammy Award per la migliore incisione discografica di musica classica, canta nelle forme dell’opera e dell’oratorio, in concerto e nelle incisioni discografiche, riscuotendo successo mondiale da oltre trent’anni. La sua fama ha contribuito a diffondere il fascino della voce di controtenore e ha alimentato un’esplosione dell’interesse per la musica barocca. Inoltre, Michael Chance ha cantato le prime esecuzioni di un vasto numero di nuovi brani di compositori viventi. Il Maestro insegna presso il Royal Academy of Music di Londra e il Royal Conservatorium dell’Aia, nel 2009 è stato insignito del CBE nel New Year’s Honours List e dal 2015 è direttore artistico del prestigioso The Grange Festival.



Appuntamento dunque con il concerto “We offer with Lute and with Voice...” di Michael Chance e la SienAgosto Academy per domenica 25 agosto 2019 alle 18.30 nel complesso museale “Sala delle Vittorie” della Contrada di Valdimontone. L’evento è a ingresso libero. Per info: valeria.indice@sienaschool.com