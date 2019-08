Bruno Giuranna presenta la sua trascrizione delle Variazioni Goldberg di Bach

Il violista Bruno Giuranna, in trio con due allievi dell’Accademia Chigiana, Christine J. Lee e Riccardo Zamuner, presenta la sua trascrizione delle Variazioni Goldberg di Bach lunedì 26 agosto, presso il Palazzo Chigi Saracini, alle 21.15.



Christine J. Lee si forma alla Juilliard School di New York e al Curtis Institute of Music di Filadelfia e si perfeziona con Antonio Meneses all’Accademia Chigiana. È artist in residence alla Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Vivace è l’attività concertistica in Europa, Stati Uniti e America Latina.



Diplomato al conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, Riccardo Zamuner si perfeziona con Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona e all’Accademia Chigiana di Siena, nonché con Sonig Tchakerian all’Accademia santa Cecilia di Roma. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e iniziato una carriera concertistica in Italia e all’estero.



Direttore d’orchestra e violista italiano, Bruno Giuranna è nato a Milano da una famiglia di musicisti e ha compiuto gli studi musicali a Roma. Tra i fondatori del complesso I Musici e particolarmente attivo come membro del Trio Italiano d’Archi, ha suonato con le maggiori orchestre e i maggiori direttori. Attualmente tiene corsi di perfezionamento presso la Fondazione Stauffer di Cremona. Ha insegnato inoltre presso la Royal Academy of Music di Londra, la Hochschule der Künste di Berlino e tenuto masterclasses in tutto il mondo. Direttore artistico dal 1983 al 1992 dell’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, ha presieduto anche la giuria della First International Bruno Giuranna Viola Competition in Brasile. Ha inciso per Philips, EMI e Deutsche Grammophon, con la quale ha ottenuto una Grammy Award Nomination per l’incisione dei Trii di Beethoven, realizzata con la violinista Anne-Sophie Mutter e il violoncellista Mstislav Rostropovič. Come direttore ha vinto il Grand Prix du Disque dell’Académie Charles Cros di Parigi. Attuale Principal Guest Conductor della Irish Chamber Orchestra, nel 2002 ha ricevuto la laurea in lettere honoris causa dall’Università di Limerick. Bruno Giuranna è tornato nel 2004 all’Accademia Chigiana come docente del corso di perfezionamento di viola dopo avervi già insegnato dal 1966 al 1982.