Groove internazionale da Napoli e cantautorato indie al Live Rock Festival di Acquaviva

Un cartellone tutto made in Italy per la seconda serata della rassegna a impatto zero

Il sound partenopeo che ha conquistato i club di tutto il mondo e il miglior cantautorato italiano si incontrano ad Acquaviva. Appuntamento giovedì 29 agosto per la seconda serata del 23° Live Rock Festival con i concerti del duo Nu Guinea, che proporrà l’album Nuova Napoli dal vivo in un’originale performance con un organico di 10 elementi, il cantante e autore siciliano Dimartino e la formazione fiorentina Telestar. Nel cuore dei colli senesi, la rassegna, ideata e organizzata dai 200 volontari del Collettivo Piranha, è interamente plastic free e registra percentuali di differenziata che oltrepassano il 95%, coniugando una programmazione musicale di livello, tutela dell’ambiente, impegno sociale e una ricca proposta enogastronomica a chilometro zero. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Inizio concerti alle ore 21.30 ( www.liverockfestival.it ).Da Napoli a Berlino, alla conquista delle consolle di tutto il mondo, il duo Nu Guinea nell’ultimo biennio ha esportato il groove partenopeo più autentico nei club e nei festival più prestigiosi del pianeta: dalle Boiler Room al Dekmantel, dal Montreux Jazz alle Nuits Sonores parigine, dal Marisco di San Paolo del Brasile al Vent di Tokyo, fino ai prossimi Dimensions in Croazia, al colossale Amsterdam Dance Event e allo Strawberry Fields di Melbourne. Massimo di Lena e Lucio Aquilina, italiani ma con vocazione decisamente internazionale, grazie a un tocco fresco e contemporaneo e una vasta cultura musicale, sono stati capaci di reinterpretare il sound neomelodico della Napoli tradizionale, in un percorso sonoro che da James Senese arriva a Liberato, passando per Pino Daniele.Da non perdere, anche il concerto di Dimartino, cantautore e scrittore siciliano che vanta collaborazioni con Brunori e Francesco Bianconi dei Baustelle. Classe 1982, sin dagli esordi Antonio Di Martino, si dimostra capace di coniugare lirismo letterario e cantautorato: dall’album Un paese ci vuole, liberamente ispirato a La luna e i falò di Cesare Pavese, al primo romanzo Un mondo raro (La Nave di Teseo), scritto a quattro mani con Fabrizio Cammarata, in cui racconta la vita della cantante messicana Chavela Vargas. La sensibilità autoriale lo ha portato, recentemente, a firmare brani per i big della musica italiana, come Malika Ayane, Arisa, Colapesce, Levante e Irene Grandi.Apriranno la serata i Telestar, pop esplosivo da Firenze.Live Rock Festival da oltre vent’anni affianca ad un cartellone eclettico, trasversale e di alta qualità, l’impegno sociale, promuovendo anche il rispetto dell’ambiente. La manifestazione da 5 anni è interamente plastic free, grazie agli ecobicchieri riutilizzabili e personalizzati e registra percentuali record nella raccolta differenziata dei rifiuti (in media sempre sopra al 95%). I giardini, inoltre, sono dotati di fontanelle per la distribuzione gratuita di acqua pubblica e la manifestazione collabora con Amnesty International e Intersos. Ma non è tutto. Tutte le sere i giovani chef propongono un ricco menù a chilometro zero, con specialità locali e ricette originali. E per chi vuole fare un’esperienza a 360°, il Live Rock Festival è convenzionato con strutture ricettive del territorio senese, tra Valdichiana e Val d’Orcia, per assicurare ai visitatori la scoperta delle Toscana più autentica.Info: www.liverockfestival.it | info@liverockfestival.itFacebook: Live Rock Festival | Twitter: @live_rock_festival | Instagram Live_rock_festival