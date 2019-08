Chigiana International Festival, performance live del compositore e sound artist Kassel Jaege

Sabato 31 agosto, cortile di Palazzo Chigi Saracini, ore 21.15



Il Chigiana International Festival 2019 giunge al termine con il concerto di sabato 31 agosto, ore 22, nel Cortile di Palazzo Chigi Saracini. In scena il compositore e sound artist francese “cult” Kassel Jaeger, al secolo Françoit Bonnet, impegnato in una live performance inedita ed esclusiva alla chitarra elettrica ed elettronica, le cui sonorità evocano paesaggi sonori armoniosi, dove si bilanciano sperimentalismi di musica concreta, ambient, e improvvisazione elettroacustica.

Ad aprire la serata saranno Giuseppe Pisano e Davide Palmentiero, giovane duo di spicco nel panorama dell’avanguardia elettronica italiana, che proporranno una performance live inspirata al loro prossimo disco “SAMENREIS”.



Dopo il tutto esaurito dell’anno passato (con Emanuele Giannini e il duo Borromini e Giulio Aldinucci) questo nuovo appuntamento della serie Current Shapes, curato da Pietro Ferrari, ripropone così una serata interamente dedicata alle tecniche di sperimentazione in campo elettronico.



“Il titolo del Chigiana Summer Festival 2019, Out Of Nature, dichiara l’intento di esplorare il rapporto che lega musica e natura, un binomio che anche la musica elettronica rende possibile, grazie a una sintesi tra il “naturale” e l’”artificiale” aprendo la strada a campi sonori inesplorati, commenta Pietro Ferrari. È calzante il focus del cartellone su Iannis Xenakis, compositore naturalizzato francese, pioniere della sperimentazione elettronica, che ha sempre fatto degli aspetti multidimensionali della natura una fonte inesauribile di ispirazione. Il contributo di Xenakis nelle tecniche di composizione e nell’avanzamento tecnologico in musica ha reso l’artista greco una delle figure di punta dell’avanguardia musicale del Novecento. Xenakis ha inoltre apportato un importante contributo artistico all’istituto INA-GRM di Parigi, fondato da Pierre Schaeffer nel 1958. Culla dell’avanguardia tecnologica in musica, il Gruppo di Ricerca Musicale (GRM) è stato il luogo di nascita della “musique concrète”, e focolaio di un numero di correnti sperimentali che prenderanno piede più avanti.

Continuatore ideale di questa ricerca in musica è François Bonnet, attuale direttore artistico dell’INA-GRM e compositore di fama internazionale sotto lo pseudonimo di Kassel Jaeger. I suoi lavori sono usciti su etichette quali Senufo Editions ed Editions Mego. Per quest’ultima, Bonnet cura la serie di ristampe Recollection GRM: un progetto volto a rilasciare produzioni e registrazioni d’archivio di membri illustri del GRM quali Luc Ferrari, Beatriz Ferreyra, Bernard Parmegiani e molti altri”.



Giuseppe Pisano e Davide Palmentiero, giovani talenti di origine napoletana formatisi prima al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, e poi alla Hogeschool voor de Kunsten di Utrecht, dal 2018 proseguono la ricerca in campo elettroacustico distanti geograficamente: al momento Pisano è studente della Norges Musikkhøgskole di Oslo, dove segue un master di tecnologie della musica; mentre Palmentiero risiede a Napoli dove approfondisce gli studi grazie alla Borsa di Studio “E. Mele”, offertagli in qualità di prima eccellenza artistica del Conservatorio San Pietro a Majella.