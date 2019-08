Anna Calvi e dj da milioni di ascolti al 23° Live Rock Festival di Acquaviva

In cartellone sabato anche l’ex Prodigy Leeroy Thornhill e il powerduo IO e la TIGRE

Anna Calvi, candidata ai Mercury Prize 2019, Leeroy Thornhill, ex Prodigy con milioni di copie vendute in tutto il mondo e IO e la TIGRE, powerduo al femminile: sono questi i protagonisti della quarta serata di Live Rock Festival che si terrà sabato 31 agosto ai Giardini Ex Fierale di Acquaviva (Montepulciano-Siena). Giunta alla 23/esima edizione, la manifestazione ideata e organizzata dai 200 volontari del Collettivo Piranha, è interamente plastic free e coniuga ricerca musicale, tutela dell’ambiente, impegno sociale e una proposta enogastronomica ricca e a chilometro zero. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Inizio concerti alle ore 21.30 ( www.liverockfestival.it ).Dal folgorante debutto nel 2011, Anna Calvi continua a raccogliere riconoscimenti dal pubblico e dagli addetti ai lavori: acclamata dalla critica musicale di tutto il mondo, la cantautrice britannica appena esordiente è stata paragonata dal New Musical Express a PJ Harvey e ha iniziato a collezionare collaborazioni illustri tra cui autentiche leggende del rock come David Byrne, con cui ha firmato un EP, e Morrisey, per cui ha aperto il live all’O2 di Londra. È attualmente candidata ai Mercury Prize 2019 con Hunter, piccolo capolavoro tra chitarre sensuali e sospiri taglienti, prodotto con Adrian Utley dei Portishead alle tastiere e Martyn Casey dei The Bad Seeds al basso che la BBC ha definito “il suo miglior lavoro fino ad oggi”.Grande attesa anche per il djset di Leeroy Thornill, fondatore dei The Prodigy, fenomeno rave anni ’90 da venticinque milioni di dischi venduti in tutto il pianeta. Dj e ballerino, ha militato nella band per dieci anni, collezionando live e successi con veri e propri inni generazionali entrati nella storia della cultura dance mondiale. Provocatori ed estremi, video come Breathe e Firestarter hanno totalizzato più di 200 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre l’album The fat of the land, pietra miliare della musica elettronica, è stato certificato platino per due volte negli USA e per ben quattro volte nel Regno Unito.Completano un cast stellare IO e la TIGRE, powerduo tutto al femminile in arrivo dall’Emilia-Romagna con un live energico nel segno del “grrr power”.Non solo concerti, ma anche impegno civile e sostenibilità. La manifestazione, infatti, grazie agli ecobicchieri riutilizzabili e personalizzati, da oltre 5 anni è interamente plastic free, i giardini sono muniti di apposite fontanelle per la distribuzione gratuita di acqua pubblica, e ogni anno si registrano percentuali che oltrepassano il 95% nella raccolta differenziata dei rifiuti. Live Rock Festival, inoltre, collabora con Amnesty International e Intersos. Ricca anche la proposta enogastronomica, con menù a chilometro zero proposti dagli chef locali. E per chi vuole fare un’esperienza a 360°, il Live Rock Festival è convenzionato con strutture ricettive del territorio senese, tra Valdichiana e Val d’Orcia, per assicurare ai visitatori la scoperta delle Toscana più autentica.Info: www.liverockfestival.it | info@liverockfestival.itFacebook: Live Rock Festival | Twitter: @live_rock_festival | Instagram Live_rock_festival