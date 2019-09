Vivi Fortezza 2019, il programma di settembre

Il settembre di Vivi Fortezza 2019, il cartellone di eventi che sta rivalorizzando uno dei luoghi più suggestivi di Siena

Con settembre giunge a conclusione Vivi Fortezza 2019, la programmazione di eventi per rivalorizzare la Fortezza Medicea di Siena. I primi tre mesi hanno visto la partecipazione di tante persone, di ogni età e di ogni genere. Le attività proposte hanno spaziato dai concerti ai laboratori creativi per bambini, non dimenticando lo sport. Il settembre di Vivi Fortezza continuerà con la stessa idea di eventi adatti sia a chi vuole stimolare il corpo e a chi la mente.Domenica 119/21.30 - AperitivoLunedì 29.30/10.30 - Yoga19/21.30 - AperitivoMartedì 318.45/19.45 - Freeletics19/21.30 - Aperitivo22.30 - Concerto Banda Città del Palio (Anfiteatro stage)Mercoledì 419/21.30 - AperitivoGiovedì 59.30/10.30 - Yoga19/21.30 - AperitivoVenerdì 619/21.30 - Aperitivo21 - Concerto Kokoroko+Savana Funk (Anfiteatro stage) (a pagamento)Sabato 79/10 - Freeletics19/21.30 - AperitivoDomenica 819/21.30 - Aperitivo con sfilata di moda21 - Cena con il concerto del soprano canadese Anne-Marie Faniel (Anfiteatro stage)Lunedì 99.30/10.30 - Yoga19/21.30 - AperitivoMartedì 1018.45/19.45 - Freeletics19/21.30 - Aperitivo21 - Concerto Satoyama (Bastione S. Domenico)Mercoledì 1119/21.30 - AperitivoGiovedì 129.30/10.30 - Yoga17/20.30 - Fitness day con il Comitato palestre senesi19/21.30 - AperitivoVenerdì 1319/21.30 - Aperitivo21 - Concerto The Bluebeaters+Skagnozzi (Anfiteatro stage)Sabato 149/10 - Freeletics19/21.30 - AperitivoDomenica 1519/21.30 - Aperitivo21 - Concerto Lorenzo Kruger (Bastione S. Domenico)Lunedì 1619/21.30 - AperitivoMartedì 1710.30/11.30 - Ginnastica post parto18.45/19.45 - Freeletics19/21.30 - Aperitivo21 - Concerto Handlogic (Bastione S. Domenico)Mercoledì 1818/19 - Crossfit18.30/19.30 - Ginnastica pre parto19/21.30 - AperitivoGiovedì 1910.30/11.30 - Ginnastica post parto19/21.30 - Aperitivo21 - Dj set vintage con Mirco RoppoloVenerdì 2019/21.30 - Aperitivo21 - Aspettando Bright: Concerto BowLand+Cucina Sonora (Anfiteatro stage) (a pagamento)Sabato 219/10 - Freeletics9/19 - La fattoria in Fortezza19/21.30 - Aperitivo21 - Student welcome party con il dj set di SmerlingDomenica 229/19 - La fattoria in Fortezza19/21.30 - Aperitivo21 - Serata latinoamericana con Latinando (Bastione S. Domenico)Lunedì 2319/21.30 - Aperitivo21 - Aspettando Bright: La lunga Notte dei ricercatoriMartedì 2410.30/11.30 - Ginnastica post parto18.45/19.45 - Freeletics19/21.30 - Aperitivo19 - Aspettando Bright: In vino veritas + Jazz concertMercoledì 2518.30/19.30 - Ginnastica pre parto19/21.30 - Aperitivo21 - Aspettando Bright: Star party della Notte dei ricercatori + Concerto Gli amici di Pippo (Cover band di Fabrizio De André) (Bastione S. Domenico)Giovedì 2610.30/11.30 - Ginnastica post parto19/21.30 - AperitivoVenerdì 2719/21.30 - Aperitivo21 - Serata Musik Club revival con il gruppo TegamataSabato 289/10 - Freeletics19/21.30 - Aperitivo19.30/20.30 - Presentazione del libro “Club confidential” di Lele Sacchi (Bastione S. Domenico)21 - Aspettando Bright: Dj set di Lele Sacchi+Antonio Markì (Bastione S. Domenico)Domenica 2919/21.30 - AperitivoLunedì 3019/21.30 - AperitivoVivi Fortezza 2019, che si svolge dal 4 giugno al 30 settembre, è un modo per valorizzare l’area della Fortezza Medica di Siena nel suo complesso. Oltre che nello spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prendono vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo, indicato dall’assessorato al turismo del Comune di Siena, è quello di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età. Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con tante realtà del panorama culturale, musicale e sportivo sia nazionale che del territorio.Le rassegne principali della manifestazione sono sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini e cinema.Vivi Fortezza 2019 propone al pubblico punti di somministrazione bevande e di ristoro nel piazzale e sul bastione San Domenico, dove è possibile, in orari serali, bere un aperitivo in compagnia.INFOPagina Facebook: Vivi Fortezza 2019Twitter: Vivi Fortezza (@ViviFortezza)Instagram: Vivi FortezzaSito web: www.vivifortezza.it Mail: info@vivifortezza.it