A Siena rivive il Mercato nel Campo, un tuffo nel Trecento tra cultura ed eccellenze enogastronomiche e artigianali

Sabato 7 e domenica 8 dicembre , dalle ore 8 alle 20, in Piazza del Campo si rievoca il "mercato grande" medievale già descritto nel Costituto Senese del 1309

A Siena rivive il Mercato nel Campo: sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019, una delle piazze più belle del mondo torna alle sue origini medievali e ospita un singolare evento di vita quotidiana. Si rievoca il “mercato grande” che, ai tempi della Repubblica di Siena, rappresentava una delle principali forme di approvvigionamento e lo si fa secondo le regole di allora.I migliori prodotti della tradizione senese e alcune eccellenze provenienti da ogni parte d'Italia saranno in mostra nella conchiglia di Piazza del Campo dove verranno disposti oltre 150 banchi seguendo le indicazioni date nel XIV secolo dalle autorità comunali, come racconta il “Costituto Senese”, prima carta costituzionale scritta in volgare, che fu adottata nel 1309 per regolare la vita della città. Sarà così riproposta la disposizione originaria, con la distinzione in due grandi aree di vendita di prodotti alimentari e artigianali e il relativo raggruppamento per categorie al loro interno.I prodotti saranno esposti su banchi ispirati a quelli del passato, pronti a svelare un universo di sapori, profumi, bellezza e tipicità, il tutto nel segno dell'eccellenza che da sempre fa di Siena una vera e propria "città del gusto".Il cuore del centro storico tornerà così ad essere area di commercio e di relazioni sociali: i visitatori potranno assaggiare e conoscere, chiedendo agli stessi produttori curiosità e informazioni.Il Mercato nel Campo 2019 avrà come tema “Aromi, essenze e sapori dell’olio d’oliva” in onore al prodotto che insieme al vino, meglio rappresenta questo territorio disegnando buona parte del paesaggio della campagna senese e in occasione dei primi 25 anni di attività dell’Associazione Città dell’Olio che saranno celebrati proprio a Siena. Dai cooking show ai laboratori per grandi e piccini, tutte le attività collaterali che si svolgeranno in questa edizione saranno dedicate all’olio extra vergine d’oliva, nelle sue più svariate applicazioni dalla cucina alla bellezza.Il Mercato nel Campo è un evento del Comune di Siena, realizzato in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori provinciale, Cna, Confartigianato, Vetrina Toscana e con il supporto organizzativo e logistico Claridea.Info su Facebook: Siena – Mercato nel Campo Instagram: sienamercatonelcampo Youtube (“Siena Mercato nel Campo”) e Twitter (@mercatonelcampo)